Irkçı şiddet kurbanı Ramazan Avcı yarın anılacak

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ANMA töreninin 2012’den beri Ramazan Avcı’nın adını taşıyan cinayetin işlendiği Landwehr tren istasyonu önündeki meydanda yapılacağını açıklayan Ramazan Avcı İnisiyatifi üyesi Gürsel Yıldırım, şunları söyledi: “Ramazan Avcı’nın eşi Gülüstan Hanım, oğlu Ramazan Cem’in ve başka ırkçı şiddet kurbanlarının aile üyeleriyle ve yakınlarıyla birlikte, ırkçı saldırının 36’ncı yılında Ramazan Avcı’yı anıp, ırkçılığı bir kez daha lanetleyeceğiz. Geçen 10 yılda Ramazan Avcı’yı anma etkinliğinin daha yoğun bir katılımla, özellikle Almanya genelinde diğer ırkçılık mağduru ailelerin de iştirakiyle gerçekleşmesi açısından önemli yol aldık. Ama ne yazık ki geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salgın, kapsamlı bir anma etkinliği için ciddi bir engel teşkil ediyor. Bu koşullarda kimsenin sağlığını riske sokmamak için, Gülüstan Avcı’nın da onayını alarak bu yıl ki anmayı daha küçük çapta düzenleme yolunu seçtik. Önceki yıllarda yaptığımız gibi başka kentlerden konuşmacılar davet etmedik. Aile üyelerinin dışında konuşma yapılması öngörülmüyor.”

“Arzu eden elbette bizimle birlikte ‘Unutmadık, unutturmayacağız’ sloganıyla gerçekleştireceğimiz anma törenine katılabilir. Salgın nedeniyle çekincesi olanlar gün boyu bizden bağımsız daha erken veya geç saatte gelip çiçeğini bırakarak bireysel anmasını yapabilir. Maske zorunluluğu var. Katılmak isteyenlerin bunu dikkate almalarını rica ediyoruz. İsteyenler Ramazan Avcı İnisiyatifi’nin sosyal medya sayfalarına, guersel2@gmx.de e-posta adresine veya 0176 65 900 544 numaralı telefona WhatsApp mesajlarını gönderebilir. Mesajları okuyup, sayfalarımızda yayınlayacağız.”21 Aralık 1985’te Landwehr semtinde yanında ağabeyi ve bir arkadaşıyla tren istasyonu önündeki otobüs durağına giden Ramazan Avcı ve yanındakiler, neonazilerin buluşma yerleri olan yakındaki bir lokalden çıkan 30 kadar ırkçı dazlağın saldırısına uğradı. Ağabeyi ve arkadaşı son saniyede bir otobüse binerek kurtuldu. Dışarıda yalnız kalan Ramazan Avcı’ya ellerinde beyzbol sopaları, levyelerle saldıran gözü dönmüş ırkçılar, 26 yaşındaki Ispartalı işçiyi öldüresiye dövdü. Ağır yaralı olarak yakındaki St. Georg Hastanesi’ne kaldırılan Avcı, girdiği komadan uyanamadan 24.12.1985’te Noel gecesi hayata gözlerini yumdu. Ölümünden bir hafta sonra Avcı’nın eşi Gülüstan Avcı doğum yaptı. Irkçıların babasını tanıma fırsatı vermediği çocuğa babasının adı verildi. Ramazan Avcı’nın katilleri neonazilerin partisi FAP’nin (Hür Alman İşçi Partisi) çevresinden olmasına rağmen, yargı ve devlet mercileri ırkçı veya siyasi bir motifi gözardı etti. Hatta beş fail cinayet suçuyla değil, adam öldürme suçuyla yargılanarak 3.5 ila 10 yıl arasında değişen gençlik cezasına çarptırıldı. Hepsi de birkaç yıl içinde iyi halden tahliye edildi.