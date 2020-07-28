Irkçı sanık Alman avukatını azletti, sadece Türk avukat savunacak

KATİL zanlısı sanık Stephan Ernst, Alman avukatı Frank Hannig’i kendisinden ve diğer avukatı Mustafa Kaplan’dan habersiz mahkemeye dilekçe verdiği için azletti. Hannig dilekçede öldürülen Lübcke ve ailesini zor durumda bırakacak dosyaların araştırılması istemişti. Ernst ve avukatı Kaplan bu dilekçelerin kendilerinden habersiz mahkemeye sunulduğunu belirtince, avukat Hannig dilekçesini pazartesi günkü duruşmada geri çekmişti. Aynı duruşmada avukat Kaplan mahkemeye Hannig’in savunmadan azledilmesi için başvuruda bulunmuştu. Bugün başvuruyu değerlendiren hakim, azledilme talebini kabul etti. Hannig böylece cinayet davasından çıkarılmış oldu. Davadan el çektirilen avukat basına yaptığı açıklamada “Hukuk için üzücü bir gün. Sanık Ernst için ise kötü bir gün. Mahkeme heyeti bu tutumuyla zayıf psikolojiye sahip bir sanığın iyi savunmasının engellenmesi için eşi benzeri bulunmayan bir şekilde müdahale etti. Hakim yargılama sırasında iki kez Ernst’in avukatını istemediğini gündeme getirdi. En sonunda bunda başarılı oldu. Ernst çok huzursuz bir durumda. Mahkemenin gidişiyle ilgili huzursuz edici soruları soran tek avukat vardı o da davadan çıkarıldı” dedi.