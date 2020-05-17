Irkçı saldırılara klipli yanıt

TÜRKÇE ve Almanca yorumladığı rap şarkısına Türk bayrağı eşliğinde bir de klip çeken Gizemnur Çıngıl, “Burası Waldkraiburg anlayın artık, bizimle uğraşmayın” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Çıngıl’ın hazırladığı şarkının sosyal medyadan paylaşılmasının ardından, kasabada yaşayan Türklerden yoğun ilgi ve destek gördü. Gizemnur Çıngıl yaptığı şarkıyla ilgili olarak, “Ben müzisyen değilim. Olanlardan dolayı moralim çok bozuldu. ‘Ne yapabilirim’ diye düşündüm ve böyle bir şarkı yapmaya karar verdim. Şarkının sözlerini ben yazdım, video klibin çekimlerini annem yaptı. Sadece video üzerine bir arkadaşım müziği yükledi. Güzel olmuş herhalde, oldukça olumlu tepkiler alıyorum” dedi.