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Avrupa
Temel ELCİVAN / DHA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 14:39,Son Güncelleme:

Irkçı saldırılara klipli yanıt

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Irkçı saldırılara klipli yanıt
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Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nin Waldkraiburg kasabası, son günlerde Türk iş yerlerinin üst üste saldırıya uğramasıyla ilgi odağı haline geldi. Pizza ve berber salonları saldırıya uğradı, bir market ateşe verildi, bir hafta geçmeden de bir restorana taş atılarak maddi hasar verildi. Bu saldırılara sessiz kalmak istemeyen Gizemnur Çıngıl (19), yaptığı bir şarkıyla tepkisini dile getirdi.

Irkçı saldırılara klipli yanıt
TÜRKÇE ve Almanca yorumladığı rap şarkısına Türk bayrağı eşliğinde bir de klip çeken Gizemnur Çıngıl, “Burası Waldkraiburg anlayın artık, bizimle uğraşmayın” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Çıngıl’ın hazırladığı şarkının sosyal medyadan paylaşılmasının ardından, kasabada yaşayan Türklerden yoğun ilgi ve destek gördü. Gizemnur Çıngıl yaptığı şarkıyla ilgili olarak, “Ben müzisyen değilim. Olanlardan dolayı moralim çok bozuldu. ‘Ne yapabilirim’ diye düşündüm ve böyle bir şarkı yapmaya karar verdim. Şarkının sözlerini ben yazdım, video klibin çekimlerini annem yaptı. Sadece video üzerine bir arkadaşım müziği yükledi. Güzel olmuş herhalde, oldukça olumlu tepkiler alıyorum” dedi.
Irkçı saldırılara klipli yanıt

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