‘Irkçı saldırılara çanak tutan bir ortam var’

DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Chorweiler Merkez Camisi’nde ‘Bir daha asla’ temasıyla düzenlenen etkinlik, saldırıda ölen 4’ü Türk 9 kişi için okunan Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, İdlib’de şehit olanları anarak başladığı konuşmasında, Hanau’da hayatını kaybedenlerin ailelerine de başsağlığı diledi. Hanau’da yaşanan terör olayının uzun zamandır altı çizilen İslam düşmanlığı ve ırkçı saldırıların son zincirini oluşturduğunu belirten Erciyes, şunları söyledi:

“Bu olay, bazılarının dile getirdiği gibi, ‘Çılgın bir insanın gerçekleştirdiği münferit bir olay’ değil. Son dönemlerde maalesef Solingen olayı, NSU saldırıları gibi birçok olayla karşılaştık. Bu tür ırkçı terör olaylarına çanak tutan bir ortam var. Öncelikle bu konunun iyi teşhis edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu olayların ve saldırıların üzerine hep birlikte gitmeliyiz. Alman yetkililerden beklentimiz bu yöndedir. Türk toplumu 60 yıldır burada yaşıyor ve artık Almanya’nın bir parçası. Toplumumuz buranın kalkınmasına, gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Artık burası sizlerin evi. Bu tarz saldırılar toplumumuzu korkutmayacaktır. İnanıyoruz ki, Alman toplumuyla birlikte bu olaylar karşısında dik durup, birlik ve beraberlik içinde bu sorunları aşacaksınız.”

CDU Federal milletvekili Gisela Manderla ise burada birçok ülkeden gelen insanlarla birlikte barış ve huzur içinde yaşadıklarını, bu birlik ve beraberliği kimsenin bozmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

IRKÇILIK LANETLENDİ

DİTİB’e bağlı Duisburg Merkez Camisi’nde düzenlenen törende de Hanau kurbanları için dua edildi, her türlü terör ve ırkçılık lanetlendi. Kurbanların anısına saygı duruşuyla başlayan törende Hamborn Belediye Başkanı Marcus Jungbauer, Duisburg Belediye Başkanı Erkan Kocalar ve Duisburg DİTİB Merkez Camisi din görevlisi Niyazi Tok konuşma yaptı. Konuşmalarda birlikte barış, huzur ve güven içinde yaşamanın önemine değinilerek, terör ve ırkçılığın her türlüsü kınandı. Konuşmaların ardından terör saldırısında yaşamını yitirenler için dua edildi, kurbanların anısına gül bırakıldı.