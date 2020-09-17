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Hürriyet
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Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.09.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Irkçı polise hem hapis hem para cezası

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Irkçı polise hem hapis hem para cezası
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Avusturya’nın Graz kentinde ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiasıyla yargılanan polis memuru, 15 ay hapis ve 1260 euro para cezasına çarptırıldı.

AVUSTURYA kamu yayıncı kuruluşu ORF’nin haberine göre, bir polis memuru hakkında ırkçı, yabancı karşıtı ve Nazi söylemlerinde bulunduğu iddiasıyla Graz Bölge Mahkemesi’nde görülen dava karara bağlandı. Kendisine yöneltilen ‘Nazi propagandası ve ırkçılık’ suçlamalarını kabul etmeyen polis memuruna, 15 ay hapis ve 1260 euro para cezası verildi. Habere göre, Graz Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kişinin evinde yapılan aramada, sanığın nazi lideri Adolf Hitler’e hayranlığını gösteren unsurlar ve cep telefonunda Hitler’e ait fotoğraflar bulundu. Ayrıca duruşmada tanık olarak dinlenenler, sanığın birçok kez ırkçı ve yabancı karşıtı söylemler kullandığına şahit olduklarını ifade etti.

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