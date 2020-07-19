Irkçı ‘Patates’ hakim karşısına çıkıyor

HALLE kentinde ibadet yapıldığı sırada sinagoga saldırı düzenleyip içeridekileri öldürmeyi hedefleyen ırkçı Stephan Balliet’in yargılanmasına salı günü başlanacak. 28 yaşındaki Balliet, iki kişiyi öldürmekten ve 68 kişiyi de öldürmeye teşebbüsten yargıya hesap verecek. Balliet’in akli dengesi yerinde olduğu ve cezai ehliyeti de bulunduğu için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alması bekleniyor.

HANTALLIKTAN ‘PATATES’ LAKABINI ALDI

Neonazi Balliet, soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre 2010 yılında askerlik yaptığı sırada çok hantal, vücudu da spora yatkın olmadığı eğitimde hep geride kaldığı ve gerekli mesafeleri koşamadığı için lakabı aldı. Balliet saldırıdan bir yıl önce yeniden orduya asker olmak için başvurdu. Paraşüt birliğine yazılmak isteyen ırkçı, sınav için verilen randevuya ise hiç gitmedi. Vasat bir öğrencilik dönemi de geçiren Balliet, öğrencilik sırasında kendisinin ürettiği uyuşturucuları kullandığı da dosyada yer aldı.

HEDEFİNDE MÜSLÜMANLAR VE YAHUDİLER VARDI

Halle kentinde ırkçı kin ve nefret duygusuyla sinagogda ibadet edenleri öldürüp sinagogu yaktıktan sonra döner büfesinde Müslümanları da katletmeyi hedefleyen neonazi Balliet, amacına ulaşamamıştı. Sinagoga kapı kilitli olduğu için giremeyen ırkçı, yolda yürüyen 40 yaşındaki Jana L.’yi öldürdükten sonra Türklere ait döner büfesine gitmiş, orada yemek yiyenleri ve çalışanları taramıştı. Öğle yemeği için büfede bulunan 20 yaşındaki Kevin S. kurşunların hedefi olmuş ve yaşamını yitirmişti. Balliet gerçekleştirdiği saldırıları internette canlı yayınlamıştı.