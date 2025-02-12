Irkçı partilere oy yok

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DERNEK, kahvehane ve camilerde yurttaşlarımızla toplantılar düzenleyen KRV-Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, “Göçmenler üzerinden yapılan tartışmalar on yıllardır bu ülkede çalışan ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunan yurttaşlarımızı huzursuz ediyor, toplumsal barışı tehlikeye sokuyor” dedi. AfD’nin ırkçı ve otoriter bir parti olduğuna dikkati çeken Gemici, şunları söyledi: “Bu parti göç ve mülteciler konusunda nefret dili kullanmakta, ülke nüfusunun dörtte birini oluşturan göçmen kökenlileri dışlamak için elinden geleni yapmaktadır. Çifte vatandaşlığı kaldırmak, göçmenlerin sosyal haklarını kısıtlamak isteyen CDU’nun AfD ile iş birliği yapmayacağını söylemesi inandırıcı değil. Bunu Federal Meclis’te verdiği önergelerde açık bir şekilde gördük. AfD gibi aşırı sağ partiler artan işsizlik, hayat pahalılığı, gelir dağılımı adaletsizliği konusunda popülist politikalar güdüyor. Onların mevcut sorunlara çözüm bulmaları mümkün değil. Vaktiyle Hitler de aynı söylemlerle yola çıkmış ve ülkeyi yıkıma sürüklemişti.”

