Irkçı partilere oy yok

Haber Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 12, 2025 10:32
23 Şubat’ta yapılacak Federal Almanya Meclis seçimleri öncesinde mülteciler ve göçmenler üzerinden yapılan tartışmaların toplumda huzursuzluk yarattığını söyleyen Bahattin Gemici, oy hakkı olan yurttaşlarımızı sandığa davet etti: “Toplumsal barışı bozmayı amaçlayan ırkçı partilere oy yok!”
DERNEK, kahvehane ve camilerde yurttaşlarımızla toplantılar düzenleyen KRV-Seçim Hakkı Girişimi Başkanı Bahattin Gemici, “Göçmenler üzerinden yapılan tartışmalar on yıllardır bu ülkede çalışan ve ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunan yurttaşlarımızı huzursuz ediyor, toplumsal barışı tehlikeye sokuyor” dedi. AfD’nin ırkçı ve otoriter bir parti olduğuna dikkati çeken Gemici, şunları söyledi: “Bu parti göç ve mülteciler konusunda nefret dili kullanmakta, ülke nüfusunun dörtte birini oluşturan göçmen kökenlileri dışlamak için elinden geleni yapmaktadır. Çifte vatandaşlığı kaldırmak, göçmenlerin sosyal haklarını kısıtlamak isteyen CDU’nun AfD ile iş birliği yapmayacağını söylemesi inandırıcı değil. Bunu Federal Meclis’te verdiği önergelerde açık bir şekilde gördük. AfD gibi aşırı sağ partiler artan işsizlik, hayat pahalılığı, gelir dağılımı adaletsizliği konusunda popülist politikalar güdüyor. Onların mevcut sorunlara çözüm bulmaları mümkün değil. Vaktiyle Hitler de aynı söylemlerle yola çıkmış ve ülkeyi yıkıma sürüklemişti.”AfD NELER İSTİYOR?
“Bazı yurttaşlarımızın AFD’ye oy
verme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu parti sadece mültecileri değil, tüm göçmenleri hedefe koyuyor. AfD, göçmenlere ve Müslümanlara karşı nefret dili kullanıyor, ‘Remigration’ (geri dönüş) kavramını kullanarak hukuk dışı uygulamalara kapı açıyor, çoğulculuğu, eşitliği, liberal sosyal düzeni reddediyor. Toplumu yerli-yabancı, bizden olanlar ve olmayanlar diye ayrıştırıyor, göçmenleri Afrika’da bir ülkeye göndermekle tehdit ediyor. Bu yüzden toplumsal barışı bozmayı amaçlayan ırkçı partilere oy vermeyin. Göçmen karşıtlığı ve ırkçı tutumlar Alman ekonomisine büyük zarar veriyor, nitelikli elemanların ülkeye gelmesini engelliyor. Bu partinin popülist milliyetçi, ayrımcı politikası Türklere ve diğer azınlıklara günlük yaşamlarında, devlet kurumlarıyla ilişkilerinde engeller çıkaracak, aşırı sağ teröre karşı mücadeleyi zayıflatacak, ırkçı örgütlenmeleri güçlendirecek. AfD, iklim konusuna önem vermemekte, Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmek, AB’den ve Euro para biriminden çıkmak istiyor. Bunun ekonomik sonuçları ağır olacak, işsizlik artacak ve ekonomik bunalımı daha da derinleştirecek. Avrupa’da aşırı sağ partiler yükselişte. Yurttaşlarımızı aşırı sağa karşı düzenlenen toplantı ve mitinglere katılmaya, ileride olası saldırılara karşı uyanık ve tedbirli olmaya çağırıyoruz.”
Son yıllarda devam eden savaşlara da değinen Gemici, “Silahlanma yarışı yoksul ülkelerin ekonomisini çökertiyor. Eğitime, sağlığa ve istihdama ayrılacak paralar silahlanmaya ayrıldığı için bugün dünyada 120 milyondan fazla insan mülteci konumunda. Silah ihracatı yapan zengin ülkeler mülteci akınının asıl nedenidir. İnsanca ve daha adil bir dünyada yaşamak tüm insanlığın ortak özlemidir” dedi.