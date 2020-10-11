Irkçı Paludan’ın İsveç vatandaşlığı kabul edildi

İSVEÇ resmi haber ajansı TT’nin haberine göre, İsveç’e 2 yıl giriş yasağı bulunan ve Kur’an-ı Kerim yakmak için geçen ay bu ülkenin vatandaşlığına başvuran Paluden’in vatandaşlık başvurusu kabul edildi. Danimarka’nın Ekstra Bladet gazetesine açıklamada bulunan İslam karşıtı Paludan, babası İsveç vatandaşı olduğu için bu hakkın kendisine verildiğini ifade etti. Ağustos ayında Kur’an-ı Kerim yakmak için Malmö’ye giriş hakkı vermeyen İsveç devletine 1 milyon kron (Yaklaşık 96 bin euro) tazminat davası açtığını kaydeden Paludan, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakmaya devam edeceğini belirtti. Malmö Emniyet Müdür Yardımcısı Mattias Sigfridsson, Paludan’in provokasyon için İsveç’e girişinin engellenmesini anayasal yetkiye dayanarak verdiklerini ifade ederken, “Paluden o zaman Danimarka vatandaşıydı, bizde yetkimizi kullandık” şeklinde konuştu.

Danimarka’dan İsveç’in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan’ın yandaşları, 28 Ağustos’ta polisin izin vermemesine rağmen Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Geçen ay da Paludan’ın yandaşları Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı İsveç’in başkenti Stockholm’ün Rinkeby Mahallesi’nde gizlice Kur’an-ı Kerim yakarak sosyal medyada paylaşmıştı.