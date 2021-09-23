Irkçı katilin babası da hâkim karşısına çıkacak

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AŞIRI sağcı görüşlere sahip 74 yaşındaki Rathjen, kurban yakınlarına, devlet memuru ve kurumlarına hakaretten ifade verecek. Irkçı saldırıdan sonra kurban yakınlarına “Vahşi yabancılar” diyerek hakaret eden Hans Gerd Rathjen, Alman kurt köpeğiyle Hanau kurbanlarını anma törenine giderek agresif tavırlarıyla katılımcıları rahatsız etmişti. Oğlunun gerçekleştirdiği katliam sonrasında Federal Savcılığa mektup yazan Hans Gerd Rathjen, cinayet silahının ailenin malı olduğunu söylemiş ve geri verilmesini istemiş, aile itibarlarının da iade edilmesi gerektiğini belirtmişti. Irkçı baba, saldırı gecesi olay yerine gelen özel timi de ‘terör komandosu’ alarak nitelemişti. Davaya ilginin büyük olması nedeniyle 6 Ekim’deki duruşma mahkeme salonu yerine kongre merkezine taşındı.