Irkçı kadınlar da tehlikeli!

BERLİN Eyalet Meclisi İstihbarat Komisyonu’na bilgi veren Eyalet İstihbarat Teşkilatı Başkanı Fischer, neonaziler arasında kadınların sayısının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, bu oranın yüzde 20’yi bulduğunu belirtti. Fischer, kadınların yabancı düşmanı ve ırkçı propagandalarda yer aldığını, gösterilerde de daha ön plana çıktığını kaydetti.

‘KADINLAR MENTEŞE FONKSİYONU GÖRÜYOR’

Irkçı kadınların kendilerini vatan ve gelenek gibi değerleri taşıyanlar olarak gördüklerini de söyleyen Fischer “Neonazi kadınlar bu değerleri taşıyan birer bilinçli ve modern kişi olarak önde duruyorlar” dedi. SPD İstihbarat Politikaları Sözcüsü Tom Schreiber ise radikal unsurlar arasında yer alan kadınları menteşeye benzeterek “Kadınlar radikal örgütlenmelerde menteşe fonksiyonu görüyorlar” dedi.