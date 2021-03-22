Irkçı ‘ilk yardım’a protesto

YILLARDIR o bölgede yaşayan Mehmet Ceylan, DRK çalışanlarının önce eşini hastaneye götürmek istemediğini, ancak haklarında suç duyurusunda bulunacağını söyleyince tekerlekli sandalyeye bindirerek merdivenlerden indirdiğini ve bu sırada eşinin iç kanama geçirmesine yol açtığını ileri sürdü. Kısa bir süre sonra eşinin yaşamını yitirdiğini söyleyen Mehmet Ceylan, DRK çalışanının bilinçli bir biçimde Müslüman olduğu için eşine ön yargılı davrandığını ve kısmen ölümüne neden olduğunu iddia etti. “Başka hastaların da başına böyle bir vaka gelmesini istemiyoruz” diyen Mehmet Ceylan, ‘İslam ve Yabancı Düşmanlığına Karşı’ sloganıyla 24 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da Im Rudert 13, 35039 Marburg adresindeki DRK binası önünde bir protesto gösterisi düzenleyeceklerini söyledi. Yıllardır bölgede fahri çalışmalar da yapan Mehmet Ceylan, “Bizim hayatımızda ırkçı davranış yoktur. Marburg-Biedenkopf halkı bunun hesabını soracaktır. Başta ırkçı ilk yardım görevlisini, onun daire başkanını ve diğer sorumluları şiddetle kınıyoruz” dedi.