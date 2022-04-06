‘İptal yanlıştı, karantina devam edecek’

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Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alınan kararın yanlış olduğunu söyledi: “Sağlık dairelerinin koronavirüs sonrası izolasyon kararının gönüllülük esasına bırakılarak sona ermesi yanlış bir karardı ve uygulanmayacak. Burada bir hata yaptım. Gerçi sağlık dairelerinin yükü hafifleyecekti ancak yanlış ve zarar veren bir mesaj olurdu. Koronavirüs üşütme değildir. Bu nedenle enfeksiyon kapanların izolasyona girmesi ve uygulamanın da yine sağlık dairelerinin kontrolünde yapılması gerekir. Hata bana aittir ve kısıtlamaların gevşetilmesini isteyen FDP ile ilgili değildir. Konu sadece sağlık dairelerinin iş yükünün rahatlatılması aracıyla alınmıştı” dedi. Sağlık Bakanı, ZDF televizyonunda katıldığı bir programda da 1 Mayıs’tan itibaren karantina kurallarının devam edeceğinin sinyalini vermişti.