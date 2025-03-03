×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

İptal edemesek de azaltalım!

Güncelleme Tarihi:

#Almanya#Yurttaş Parası#Temel Güvenlik Parası
İptal edemesek de azaltalım
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2025 12:11

Almanya’da iktidara gelmeleri halinde SPD, Yeşiller ve FDP tarafından hayata geçirilen ‘Yurttaş Parası’ (Bürgergeld) ödemelerini iptal edeceklerini açıklayan CDU/CSU’nun, iptal edilmese bile ödemelerin büyük ölçüde azaltılmasında ısrarlı olduğu vurgulandı.

Haberin Devamı

Almanya’da 5.5 milyona yakın kişi ‘Yurttaş Parası’ aldığı halde, önemli bir bölümünün kendilerine teklif edilen işlerde çalışmayı kabul etmediklerine dikkati çeken CDU ve CSU’lu politikacılar, “Bizim asıl hedefimiz ‘Yurttaş Parası’ yerine ‘Temel Güvenlik Parası’ ödenmesidir. Bunun mümkün olmaması durumunda şu anda kişi başına ödenen ve 563 Euro olan ödemelerin büyük ölçüde azaltılmasıdır” açıklamasında bulundular. CDU/CSU’nun ayrıca kendilerine teklif edilen işleri iki kez geri çevirenlere bir süre ‘Yurttaş Parası’ ödenmemesini hayata geçirmekte ısrarlı olduğunu da yinelediler.
Almanya’da Yurttaş Parası alanların 2.9 milyonunun Alman vatandaşı, 2.6 milyonunun da yabancı ve göçmen kökenli olduğu açıklandı. Bunlar arasında 716 bin 979 Ukraynalının bulunduğu belirtildi. Ayrıca 517 bin 839 Suriyeliye ve 200 binin üzerinde Afganistan vatandaşına ‘Yurttaş Parası’ ödendiğine dikkat çekildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya#Yurttaş Parası#Temel Güvenlik Parası

BAKMADAN GEÇME!