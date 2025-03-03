İptal edemesek de azaltalım!

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Almanya’da 5.5 milyona yakın kişi ‘Yurttaş Parası’ aldığı halde, önemli bir bölümünün kendilerine teklif edilen işlerde çalışmayı kabul etmediklerine dikkati çeken CDU ve CSU’lu politikacılar, “Bizim asıl hedefimiz ‘Yurttaş Parası’ yerine ‘Temel Güvenlik Parası’ ödenmesidir. Bunun mümkün olmaması durumunda şu anda kişi başına ödenen ve 563 Euro olan ödemelerin büyük ölçüde azaltılmasıdır” açıklamasında bulundular. CDU/CSU’nun ayrıca kendilerine teklif edilen işleri iki kez geri çevirenlere bir süre ‘Yurttaş Parası’ ödenmemesini hayata geçirmekte ısrarlı olduğunu da yinelediler.

Almanya’da Yurttaş Parası alanların 2.9 milyonunun Alman vatandaşı, 2.6 milyonunun da yabancı ve göçmen kökenli olduğu açıklandı. Bunlar arasında 716 bin 979 Ukraynalının bulunduğu belirtildi. Ayrıca 517 bin 839 Suriyeliye ve 200 binin üzerinde Afganistan vatandaşına ‘Yurttaş Parası’ ödendiğine dikkat çekildi.