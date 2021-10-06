İpsala’ya 100 dönümlük araç parkı

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İPSALA Kaymakamı Ekrem Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, İpsala Sınır Kapısı modernizasyonunun tamamlandığını söyledi. Sınır kapısındaki peron sayısının 18’e yükseltildiğini belirten Güngör, “5 TIR girişi, 5 TIR çıkışı, 4 küçük araç girişi ve 4 küçük araç çıkışı şeklinde büyük bir gümrük kapısı oluştu. Bu gümrük kapısı sayesinde gümrükle ilgili işlem hacmimiz genişledi” dedi. Yunanistan’ın, sınır kapısının kapasitesine cevap verememesi nedeniyle TIR şoförlerinin bekleme yaptığını anlatan Güngör, “Bekleme alanlarında konforlu bir hizmet vermek için TIR parkı yapılmasına karar verildi. Yaklaşık 100 dönümlük araziye 300 TIR ve 100 küçük araç alacak şekilde park alanı oluşturuyoruz. Altyapı ihalesi yapıldı ve yaklaşık 1 ay içesinde altyapısı tamamlanacak. Ayrıca sosyal donatı alanları da yapılacak. 20 personel, TIR şoförlerine ve gurbetçilere hizmet verecek” dedi.

6 AYDA TAMAMLANACAK

Çanakkale Köprüsü’nün gelecek yıl açılacağını anımsatan Güngör, köprünün açılışının ardından uluslararası ticaretin İpsala Sınır Kapısı yönüne kayacağını dile getirdi. Güngör, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan sonra İpsala Sınır Kapısı’nın Avrupa’ya açılan ikinci büyük kapı olduğunu belirterek, “Kapıkule’nin rakamlarına ulaşacağız. TIR parkı sadece bölge ekonomisine değil, ilçenin ekonomisine de katkı sağlayacak. Hem istihdam alanları oluşturulacak hem de bu yöndeki ihtiyaçlar karşılanacak” diye konuştu. Güngör, İpsala Sınır Kapısı’nda oluşturulacak TIR parkını 6 ay içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.