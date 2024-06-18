İpek Yolu Rallisi 2024 tanıtıldı

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DOĞU-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği’nin organize ettiği ve T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu’nun destek verdiği İpek Yolu Rallisi tanıtımı, otomobil kulübü Classic Remise Düsseldorf merkezinde gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliğinde Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, Düsseldorf Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi İrem Emekçi Konuk, Classic Remise Düsseldorf Müdürü Mike Hahn, otomobil ve ralli ekiplerinden temsilciler yer aldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Ticaret Ataşesi Konuk, şunları söyledi: “Classic Remise, klasik otomobillerin ve otomobil tutkunlarının buluşma noktası olarak, sadece Düsseldorf’un değil, Avrupa’nın göz bebeği konumundadır. Bu harika mekânın kapılarını bizlere açarak, böylesine özel bir organizasyona ev sahipliği yapmamıza imkân tanıdığı için Bay Mike’a bir kez daha teşekkür ederiz. Classic Remise, geçmişin zarafetini günümüzle buluşturmasıyla gerçekten de eşsiz bir öneme sahiptir.”

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‘ÜYELİK HEDEFİ İKİ TARAFA DA YARAR SAĞLAYACAK’

Söz konusu organizasyonun Türkiye ile Almanya arasındaki dostluk ve iş birliğini pekiştireceğini belirten Konuk, “Türkiye, Avrupa Birliği İletişim Stratejisi kapsamında desteklenmekte olup, ülkemizin AB üyelik hedeflerine olan inancını ve kararlılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi, iki taraf için de çok büyük yararlar sağlayacaktır. Türkiye’nin genç ve dinamik nüfusu, büyük potansiyele sahip ekonomisi ve stratejik konumu, Avrupa Birliği’ne büyük katkılar sağlayabilecektir. Aynı şekilde, ancak Türkiye’nin üyeliğiyle AB’ye gerçekten evrensel bir mesaj verebilecektir ve jeopolitik aktör olma niteliği güçlenecektir” diye konuştu.

İSTANBUL-MOĞOLİSTAN

ralli hakkında davetlilere bilgi veren Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, “17 yıldır ralli organizasyonları gerçekleştiriyoruz. Etkinliklerimizle, Doğu-Batı arasında köprü kurmayı hedefliyoruz. Üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz İpek Yolu Rallisi’nin ilk tanıtımını, geçen hafta Brüksel’de Belçika Büyükelçiliğimiz himayesinde yaptık. 1 Ağustos’ta Türkiye’de son tanıtımı yaptıktan sonra 4 Ağustos’ta İstanbul Sultan Ahmet’ten rallinin startını vereceğiz. 28 Ağustos tarihinde, rallinin son durağı olan Moğolistan’a varılması hedefleniyor. Rallide, 15 araç, 30 yarışmacı yer alacak” dedi. Tanıtımın sonunda görseller eşliğinde İpek Yolu Rallisi’nin yol güzergâhını ve duraklarını anlatan bir sunum yapıldı.