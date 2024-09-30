İntikam için binalara yakmış

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ALMANYA’yı şoke eden olay, cumartesi akşamı Essen’in Altenessen ve Stoppenberg semtlerinde yaşandı. Önce, akşam saat 17.00 sıralarında iki ayrı binada peş peşe yangın çıktı. Yangınlarda 31 kişi yaralandı. Bu iki yangının hemen ardından, olay yerlerine yakın bir noktada bir kişi ticari araçla iki dükkâna daldı. Saldırgan, bir manavın önünde durarak çevredekileri bıçak ve palayla tehdit etti. Polis, olay yerinde Suriye kökenli 41 yaşındaki saldırganı gözaltına aldı. Essen Polisi’nin ilk araştırma sonuçlarına göre saldırgan, eski eşinin kendisinden ayrılmasından duyduğu öfke nedeniyle intikâm için yangınları çıkardı. Polisin verdiği bilgiye göre saldırgan, 2015’te Suriye’den mülteci olarak Almanya’ya geldi ve burada evlendi. İki çocuğu olan zanlının eşi, 2021 yılında çocuklarıyla birlikte evden ayrıldı ve akrabalarının yanına taşındı. İddiaya göre, bu süre içinde çocuklarını görmeye devam eden zanlı, eşinin çocuklarıyla ortadan kaybolması üzerine saldırıları gerçekleştirdi. Önce eşine destek veren akrabalarını öldürmek için yaşadıkları iki ayrı binayı ateşe verdi, ardından ticari araçla iki dükkâna çarptı.

Yangında ağır yaralanan iki çocuk, Duisburg ve Bochum’daki özel kliniklere sevk edildi. Diğer yaralılar arasında da ciddi şekilde yaralananlar bulunuyor. Toplamda 19 kişi hastanelere kaldırıldı, 11 kişinin durumu ağır olsa da hayati tehlikeleri bulunmuyor. Saldırganın avukatı Volker Schröder, olayın siyasi bir boyutu olmadığını, tamamen ailevi bir trajedi olduğunu belirtti. Schröder, olayın, saldırganın çocuklarını geri kazanma mücadelesi ve muhtemelen yaşadığı psikolojik sorunlardan kaynaklandığını söyledi. Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu olaylarda birçok insan ciddi şekilde yaralandı. Saldırgan, eylemlerinin sonuçlarını umursamıyor gibi” dedi. Reul, olay sırasında cesur komşular ve tanıkların müdahalesi sayesinde saldırganın daha fazla zarar vermesinin engellendiğini vurguladı. Komşuların, saldırganı arka bahçede etkisiz hale getirmek için hayatlarını riske attıkları belirtildi.