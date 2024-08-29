‘İntikam duygusuna teslim olmadan adalet sağlanmalı’

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FEDERAL Meclis SPD milletvekili Macit Karaahmetoğlu, Frankfurter Rundschau gazetesinde Solingen’deki saldırıyla ilgili bir makale kaleme aldı. Karaahmetoğlu, üç kişinin hayatını kaybettiği bu saldırının Almanya’yı bir kez daha derin bir yasa, öfkeye ve çaresizliğe sürüklediğini vurguladı. Karaahmetoğlu, öfkenin ötesinde, bu korkunç olayı düşündüğünde derin bir üzüntü hissettiğini belirtti. Saldırganın, eğlence için toplanmış insanlara yönelik bu vahşi saldırısının adalet duygusunu derinden yaraladığını, mevcut hukuk sisteminde bu tür bir barbarlığa karşı hiçbir cezanın yeterli olamayacağını düşündüğünü dile getirdi.

‘GÖZE GÖZ DİŞE DİŞ’

Ancak Karaahmetoğlu, bu duygulara kapılmamak gerektiğini, hukuk devletinin, intikam duygularına teslim olmadan adaletin sağlanması konusunda kararlı olmasının, özgürlükçü ve demokratik toplum düzeninin korunması için hayati önemde olduğunun altını çizdi. ‘Göze göz, dişe diş’ anlayışının toplumun temel özgürlük ilkelerini tehdit edeceğini ve federal cumhuriyetin insan onuruna verdiği değeri zedeleyeceğine dikkat çekti. Karaahmetoğlu, saldırganın hukuk çerçevesinde en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediğini ifade ederken, politikacılar olarak sorumluluklarının burada bitmediğini, daha geniş kapsamlı ve etkili önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

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SİLAH YASASI SIKILAŞTIRILMALI

Karaahmetoğlu, bu bağlamda silah yasalarının daha da sıkılaştırılması, istihbarat organlarının denetim yetkilerinin genişletilmesi, radikalizmin önlenmesi için daha etkin tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade ederken, tehlike arz eden kişilerle, suçluların daha kararlı bir şekilde sınır dışı edilmesi gerektiğini savundu. Yaklaşan Saksonya ve Thüringen seçimleri bağlamında da uyarılarda bulunan Karaahmetoğlu, seçmenlerin duygularıyla hareket etmemesi gerektiğini, siyasetin korku, öfke ve umutsuzluk üzerinden çözüm arayan popülist yaklaşımlardan uzak durmasının önemini vurguladı. Bu tür partilerin basit cevaplar sunarak toplumu yanıltabileceğini, bunun ise büyük bir tehlike yaratabileceğini ifade etti. Karaahmetoğlu, demokrasinin temel değerlerinin korunması gerektiğini, toplumun ancak bu şekilde küçük adımlarla da olsa ilerleme kaydedebileceğini belirtti.