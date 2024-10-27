Interpol’ün aradığı 2 lüks otomobil İstanbul’da bulundu

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INTERPOL tarafından 2 lüks aracın Almanya’dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul’a götürüldüğünün tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Küçükçekmece’deki bir otoparkta araçların bulunduğu ihbarını alan ekipler 2 çalıntı lüks aracı ele geçirdi. Otomobillerin izini süren ekipler, araçları bırakan şüphelilerin kaldığı oteli tespit etti. Otele baskın düzenleyen polis, 1’i kadın 7 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda, Fas uyruklu Almanya vatandaşı Mohamed S. (30), İsmail E. B. (23), Ayman E. B. (22), Fas uyruklu İspanya vatandaşı Bilal K. Z. (25), Ayoub K. L. (23), Almanya vatandaşı Gülizar T. (21) ve Dewran B. Ç.(20) gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.