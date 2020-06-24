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Hürriyet
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Avrupa
AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 12:25,Son Güncelleme:

‘Interpol devreye girdi’

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‘Interpol devreye girdi’
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Almanya’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer T.’nin annesi Maide T., Başbakan Angela Merkel’in yönetiminde düzenlenen Bakanlar Kurulu sırasında, Başbakanlık binası önünde bu hafta da bir grupla birlikte eylem yaptı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Maide T., kızını bir an önce görmek istediğini söyledi:

“BANA da çocuğuma da bu eziyeti çektirmesinler artık. Çocuğumu bir an önce evine göndersinler. Yeter artık. Yazık günah. Benim haricimde çocuğuma yazık. Gerçekten onun psikolojisinin ne halde olabileceğini tahmin bile edemiyorum. Çocuğum harap bir şekildedir. Bu örgütün gençlere bu kadar eziyet çektirmesi büyük bir düşmanlıktır. Interpol devreye girdi ve bu beni çok mutlu etti. Aslında en baştan olması gereken şeydi. Ama bir türlü sesimizi ulaştıramadık. Nihayetinde geçen hafta devreye girdiler. Hayırlısıyla inşallah çocuğumu sağ salim getirirler. Interpol’daki yetkiliyle geçen hafta telefonda görüştüm. Resmi başvuru oldu. Ondan sonra bir gelişme olmadı. Gelişmeler olup olmadığını telefon açıp soracağım.”
Maide T. ile birlikte toplanan göstericiler de, “Lütfen bana kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin” yazılı pankart açtı, ayrıca üzerinde Nilüfer T.’nin fotoğrafı ile “PKK tarafından kaçırıldı” ifadesi yazan tişörtler giydi. Maide T., 12 Kasım 2019’da “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrılan kızından o zamandan beri haber alamıyor. Eylemlerine 4 aydır devam eden acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen Navende Kurdistaniyen li Berlin adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

‘Interpol devreye girdi’

‘Interpol devreye girdi’

‘Interpol devreye girdi’

‘Interpol devreye girdi’

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