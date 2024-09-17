Intel’den Almanya’ya kötü haber: Çip fabrikası ertelendi

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ERTELEMEYİ bizzat Şirket CEO’su Pat Gelsinger açıkladı ve inşaatın yaklaşık iki yıl gecikeceğini belirtti. Ancak Gelsinger, bunun sadece talep tahminlerine dayalı bir öngörü olduğunu vurguladı. Gelsinger, kısa bir süre önce Magdeburg’daki fabrikaların, Intel’in rakipleriyle rekabet edebilmek için en modern üretim teknolojilerini kullanacağını açıklamıştı. Ancak şirketin, finansal zorluklarla mücadele ettiği ve bu nedenle bazı projelerde kesintiye gitmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

TEMEL ATILACAKTI

Intel’in Saksonya-Anhalt eyaletinde kurmayı planladığı iki çip fabrikasında yaklaşık 3 bin kişilik istihdam yaratılması öngörülüyordu. Temelin ise bu yıl atılması hedeflenmişti. Yapılan müzakerelerin ardından federal Alman hükümeti, yatırımlar karşılığında 9.9 milyar Euro devlet yardımı taahhüt etti. Hükümetin yardım vaadinin ise Avrupa Komisyonu tarafından onaylanması gerekiyor. Ancak şu ana kadar komisyondan onay gelmedi. Intel’in yatırımlarında ABD pazarı öncelik kazandı. Gelsinger, Ohio, Arizona, Oregon ve New Mexico eyaletlerindeki yatırımları sürdürme kararı aldı ve Polonya’daki projelerin de iki yıl erteleneceğini duyurdu.

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SÜBVANSİYON NEREYE HARCANACAK?

Alman hükümeti için bütçede oluşan mali açık nedeniyle Intel’e tahsis edilen milyarların nasıl değerlendirileceği büyük bir soru işareti haline geldi. Maliye Bakanı Christian Lindner, X hesabından yaptığı açıklamada, “Intel’e ayrılan ancak kullanılmayan tüm kaynaklar, federal bütçedeki açıkların kapatılması için ayrılmalıdır. Aksi bir karar, sorumlu bir politika olmaz” ifadelerini kullandı. Ekonomi Bakanı Robert Habeck (Yeşiller) ise bu duruma karşı çıktı: “Kullanılmayan bu kaynakları ülkenin yararına nasıl değerlendireceğimiz konusunda birlikte karar vereceğiz.”

İKİ YIL İÇİNDE TOPARLANMASI GEREKİYOR

Öte yandan Saksonya-Anhalt Başbakanı Reiner Haseloff’un, Gelsinger ile telefonda görüştüğü belirtildi. Saksonya-Anhalt Ekonomi Bakanı Sven Schulze ise “Intel, bir gecikme olsa bile projeye bağlı kalıyor. Bu bizim için önemli bir haber” dedi. Ancak bu yatırımın gerçekleşmesi için Intel’in önümüzdeki iki yıl içinde mali olarak toparlanması gerekiyor.

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