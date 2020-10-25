AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hollanda’da aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin Başkanı Wilders’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi. Paylaşımında ‘#TerroristGeertWilders’ etiketini kullanan Çelik, şu ifadelere yer verdi: “Ahlaksız, insanlık düşmanı ve faşist @geertwilderspvv. Bu ahlaksız faşistlerle mücadele etmek insanlık görevidir. Bunlar ne diyorsa insanlık tam zıddındadır. Cumhurbaşkanımıza saldırmalarının tek sebebi, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına tavizsiz şekilde mazlumların yanında yer almasıdır. Bu insanlık düşmanı faşistlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmasından gurur duyuyoruz çünkü bunlar insanlık adına mücadele eden herkese düşmandırlar. Bunların övdüklerinden olmak utançların en büyüğüdür. #GeertWilders gibi faşistler Cumhurbaşkanımıza saldırırken niyetleri Suriye’de, Libya’da mazlumların kanını dökmektir ve Avrupa’da Hitler’in Yahudilere yaptığı zalimliği Müslümanlara yapmaktır. Cumhurbaşkanımız işte bu faşizme geçit vermiyor. Bu faşistlerle mücadele edeceğiz. Bu mücadeleyi insanlık adına yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu faşistlere geçit vermeyen mücadelesi, insanlık düşmanlarıyla mücadeledir.”





‘HOLLANDALILAR GEREĞİNİ YAPAR’

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Wilders’ın, Hollandalı aşırı uçta yer alan, siyasetini husumet ve skandal açıklamalar üzerine kuran bir kişi olduğunu belirtti: “Wilders, kendi kirli dilinin mahpusu. İnsanlığın yüz karası. Umarız medeni dünyaya ait olan Hollandalılar gereğini yapar. Din düşmanlığının ardında kaynakların dağılımına ilişkin ufuksuz siyasetler, meseleyi kışkırtıcı bir motivasyon kaynağı olarak kutsalın alanına taşıma kurnazlığı var. İslam düşmanlığı da aynı nedenlerle gündemde. Derdi hesap olanların bu yöntemle bilançosu daha yıkıcı olur.”

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Bu faşist Hollandalıya Avrupa’nın değerlerini boşuna hatırlatmayın. Çünkü artık ortada bir Avrupa değeri yok. Avrupa’yı yöneten zihniyet bu ırkçı adamla aynı kafada. Türk-İslam düşmanlığına fırsat vermemek için kendi değerlerimize sahip çıkalım. İşte bu alçak o zaman kaybedecek” mesajını verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da “Avrupa’nın, kendini bilmeyen, sorumsuz, dengesiz, Geert Wilders gibi sözde liderlerden dolayı büyük bir sınavda olduğunu” dile getirdi. Yükselen faşizm ve ‘İslamofobi’nin, başta AB olmak üzere kimseye huzur getirmeyeceğine işaret eden Turan, “Güçlü olmak zorundayız. Terörizmi büyütmek isteyenlere inat insanlık kazanmalı” vurgusu yaptı.

‘FAŞİZM YENİDEN HORTLUYOR’

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya milletvekili Öznur Çalık da yazılı açıklamayla Wilders’a tepki gösterdi. Wilders’ın geçmişte de Kur’an-ı Kerim’i yasaklamak, ülkedeki camileri kapatmak gibi İslam karşıtı açıklamalarda bulunduğunu aktaran Çalık, “Wilders’ın yaptığı tam bir alçaklıktır, pespayeliktir. Ahlaksızlığın bile bir sınırı var. Bu, ahlaksızlığın da sınırını aşmış kişidir” değerlendirmesinde bulundu. Avrupa’da ırkçı, yabancı düşmanı yaklaşımların ve İslamofobinin giderek arttığını belirten Çalık, “Fransa başta olmak üzere Avrupa’da ırkçılık ve faşizm yeniden hortluyor. Birkaç on yıldır bastırmaya çalıştıkları bu aşağılık duygular gün yüzüne çıkıyor. Oysa medeniyet yalanını ne de güzel pazarlıyorlardı dünyaya. Bunlara ses çıkarmayanlar da bunlar kadar aşağılıktır” dedi.