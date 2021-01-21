‘İnsanların yalnızlık içinde öldüğünü gördükçe kalbim sızlıyor’

BAŞBAKAN Angela Merkel, salı günü ülkenin 16 eyalet başbakanlarıyla karara bağladığı karantinanın uzatılması ve daha da sertleştirilmesi kararlarını kamuoyuna anlatmak için Berlin’de görev yapan basın mensuplarının karşısına çıktı. Sözlerine “Salgında çok zor bir dönemdeyiz” diye başlayan Merkel, “Ama vakalarda durum yumuşamaya başlıyor. Çabamıza değdi” ifadesini kullandı. Merkel buna rağmen karantina önlemlerini 14 Şubat tarihine kadar neden uzattıkları ve daha da sertleştirdiklerine gerekçe olarak koronavirüsten ölenlerin sayısının halen çok yüksek olmasını ve virüste yeni mutasyonları gösterdi.

ÖNLEMLER TAM YERİNDE

Başbakan Merkel “Ölü sayısı halen çok yüksek. Bunlar sadece sayı değil, yalnızlık içinde ölen insanlar. Huzurevlerinde ne kadar insanın yalnızlık içinde öldüğünü gördükçe, kalbim sızlıyor” diye konuştu ve bu insan kaderlerinin kendisini çok etkilediğini vurguladı. İngiltere ve İrlanda’da yayılan ve Almanya’da da görülen virüsün yeni mutasyonunun çok daha bulaşıcı olduğunun artık bilindiğini belirten Merkel, “Hastanelerde yoğun bakım yataklarının dolmasını bekleyemeyiz. Bu nedenle şimdi alınan önlemler tam yerinde. Biz bu önlemleri ülkemizin, insanların sağlığı ve ekonominin geleceği için bir ön tedbir olarak alıyoruz. Yoksa üçüncü dalga çok daha sert olur” diye uyardı.

‘TIBBIN EN BÜYÜK BAŞARISI’

Korona salgınını “Doğal afet anlamında yüzyılın afeti”, buna karşı aşıyı ise “Tıbbi araştırmaların en büyük başarısı” olarak niteleyen Merkel, aşının yeni mutasyonlara karşı da çok çabuk etkili hale getirilebileceğine dikkat çekti. Aşı yetersizliği eleştirilerine de cevap veren Merkel, yaz sonuna kadar sürü bağışıklığı sağlanacak mı sorusuna, “Garanti veremem, ben bir aşı fabrikası işletmiyorum. Ne kadar insanın aşı olacağını da bilemem” dedi. Ama takvime göre yaz sonu olan 21 Eylül tarihine kadar herkese aşı imkânı sunacakları vaadini yineleyen Merkel, aşı yetersizliği konusunda BioNTech’e yönelik eleştirileri de reddetti. “BioNTech’i eleştirmek için hiçbir sebep görmüyorum. Prof. Şahin’le görüştüm. 2020 Ocak sonunda salgının geleceğini görüp o zamana kadar olan araştırma programlarını bir kenara koyarak, bu salgına karşı aşı geliştirmeye odaklanmış. Onlar geceli-gündüzlü çalışıyorlar ve hiçbir boş günleri yok” dedi. Başbakan Merkel koronavirüse karşı aşının onay almadan önce üretilmiş olmasını da bir “yenilik” olarak niteledi.

SINIR KONTROLLERİ

Virüsün yeni mutasyonlarını önlemenin AB ülkeleriyle ortak tedbirlerden geçtiğini belirten Merkel, “Vakalar ne kadar azalırsa, virüsün mutasyona uğrama şansı da o kadar azalır” dedi. Almanya’da dükkânlar, mağazalar kapalıyken, komşu ülkelerde açılmasının sorun yaratacağına işaret eden Merkel, sınır kontrollerini “Son çare” olarak niteledi, “Ama tamamen ihtimal dışı da değil” diyerek, bunun AB ülkeleriyle önlemlerde uzlaşma sağlanıp sağlanamamasına bağlı olduğunu kaydetti. Merkel aşı olanlara imtiyaz tanınması yönündeki tartışmalara ise “Aşı olanın virüsü bulaştırıp bulaştırmadığı henüz bilinmiyor. Bu bilinmediği sürece bu soru gündemde değil” dedi, ancak bu tartışmanın geleceğini de söyledi.

BIDEN SORUSU

Başbakan Merkel, “ABD’de Joe Biden’in başkanlık koltuğuna oturmasıyla rahatladınız mı” sorusuna, Biden’ın Dünya Sağlık Örgütü’yle çalışmaya ve Paris İklim Sözleşmesi’ne geri dönme kararını örnek gösterdi ve “Göç konusunda da ortak fikirlere sahibiz, işbirliği alanımız genişliyor. Ama Joe Biden Amerika’nın ben de Almanya’nın çıkarlarını savunuyorum” diyerek, her ülkenin kendi çıkarlarını ön planda tutacağına dikkat çekti. Merkel, başbakan adayı olmama kararından pişmanlık duyup duymadığı sorusuna ise hiç pişman olmadığını, son güne kadar tüm görevlerini harfiyen yerine getireceğini söyledi.