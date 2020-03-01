‘İnsanların güvenliğini sağlamak öncelikli görevimiz’

19 Şubat’ta Hanau kentinde ve daha önce diğer yerlerde korkunç ırkçı cinayetlerin yaşandığını, toplumdaki belirli gruplara karşı aşırı sağcı şiddetin meydana geldiğini anımsatan Merkel, Alman hükümetinin ve ülkedeki tüm demokratların buna karşı durduklarını kaydetti. Korkunç olaylardan sonra toplumda şu an kendilerini güvende hissetmeyen grupların bulunduğunu belirten Merkel, “Almanya’da tüm insanların güvenliğini sağlamak en öncelikli görevimizdir” şeklinde konuştu. Merkel, aşırı sağla ve nefret suçlarıyla mücadele kapsamında ekim ayında kanunlar çıkardıklarını, 10 gün önce de bu bağlamda yeni yasa tasarısı hazırladıklarını anlattı. Kanunların uygulanmasından sorumlu tüm kurumların personel olarak güçlendirileceklerini ifade eden Merkel, aşırı sağı önlemeye ilişkin çalışmalara da bu yıl 125 milyon Euro ayırdıklarını kaydetti.