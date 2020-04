‘İnsanlar yine de koronadan ölmeye devam edecek’

KORONAVİRÜS krizinin temel hak ve özgürlüklere getirdiği kısıtlamalara dikkat çeken Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, insan hayatının korunmasının her şeyin önünde tutulması konusunda uyardı. Schaeuble Tagesspiegel gazetesine verdiği demeçte, anayasada her şeyin üzerinde bir değer varsa, onun insanlık onuru olduğunu söyledi. “İnsan hayatının korunması için her şeyden vazgeçildiğini duyduğum zaman şunu söyleme ihtiyacı hissediyorum: Bu kesinlikle doğru değil” diyen Schaeuble, anayasanın dayanak noktası olan insanlık onuru “Öleceğimiz gerçeğini değiştirmiyor” diye konuştu. Devletin mümkün olan en iyi sağlık hizmetini sunmak zorunda olduğunu ifade eden Schaeuble, “Ancak insanlar yine de koronadan da ölmeye devam edecek” dedi.

‘SÜRE UZADIKÇA DURUM DAHA DA ZORLAŞIYOR’

Meclis Başkanı Schaeuble, vatandaşların moralinin giderek bozulduğuna dikkat çekerek, süre uzadıkça durumun daha da zorlaştığını belirtti. Salgınla ilgili tedbirlere yönelik kararların virologlara bırakılmasını da eleştiren Schaeuble, ekonomik, sosyal, psikolojik ve diğer etkilerin de tartılması gerektiğine dikkat çekti ve iki yıl boyunca her şeyin durdurulmasının korkunç sonuçları olacağını söyledi. Milyarlık kurtarma planları ve 156 milyar Euro’luk yeni borçlanmaya dikkat çeken Meclis Başkanı, “Devlet uzun vadede iş hacmini karşılamayı sürdüremez” diye konuştu.

KORONAVİRÜS TEDBİRİ PROTESTOLARI

Emniyet güçlerinin verdiği bilgilere göre Berlin’de cumartesi günü farklı semtlerde yüzlerce kişi izinsiz protesto gösterisi düzenlemeye çalıştı. Koronavirüsün yayılmasını hızlandıracağı gerekçesiyle protesto gösterisi başvurularının çok büyük bölümü kabul edilmiyor. Protestoculardan 105’inin kimlik bilgileri alınırken, üç kişi kısa süreli olarak göz altına alındı. Aralarında Görlitz, Chemnitz, Dresden, Greifswald ve Bremerhaven’ın da bulunduğu pek çok kentte de koronavirüs tedbirlerine karşı protesto gösterileri düzenlendi veya izinsiz protesto girişmeleri gerçekleşti. Almanya’da eyalet başbakanları önümüzdeki perşembe koronavirüs konusunda atılacak adımlara karar vermek için Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yeniden fikir alışverişinde bulunacak.