‘İnsani yardımda’ kesinti planı kızdırdı

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BAŞTA tüm dünyada çocukların korunması için faaliyet gösteren ‘Save the Children’ örgütü olmak üzere Almanya Katolik ve Protestan kiliseleri de hükümetin 2025 yılı bütçesinde ‘insani yardımı’ 2.23 milyar Euro’dan 1 milyar 40 milyon Euro’ya düşürme planını eleştirdi. 2023 yılında 2.7 milyar Euro olan bu rakamda zaten geçen yıl 500 milyon Euro’ya yakın kesinti yapıldığı hatırlatılırken, “Dünya genelinde yardıma muhtaç insan sayısı her geçen gün artıyor. Açlık nedeniyle çoğu çocuk birçok insan yaşamını yitiriyor. Milyonlarca insan ölüm kalım savaşı verirken, Almanya gibi gelişmiş bir sanayi ülkesinin insani yardımda kesinti yapmasını anlamak da kabul etmek de mümkün değil” diyerek tepki gösterdiler.

‘BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM’

Almanya’da 20’nin üzerinde yardım kurumunun oluşturduğu ‘Almanya Yardım Ediyor Aksiyonu’ (Aktion Deutschland Hilft), bütçede bu denli kesinti yapılması halinde şu andaki birçok projenin suya düşeceğine dikkati çekerken, yüz binlerce insan zarar göreceği için böyle bir durumun Almanya’nın prestijini zedeleyeceğini de vurguladı. Alman yardım kurumları yöneticiler de kiliseler de dünya genelinde 120 milyona yakın insanın çeşitli nedenlerle kendi ülkelerini terk etmek zorunda kaldıkları için yollarda olduğunu belirtirken, “Bu insanlara hep birlikte sahip çıkalım” çağrısında bulundular.