‘İnsan onurunu korumak için sorumluyuz’

BAŞBAKAN Merkel mesajında “23 Mayıs 1949’da anayasamız kabul edildi. Anayasa toplumumuzun Almanya’da birlikte yaşamasını düzenliyor. Yurttaşların temel haklarını tanımlıyor. Devletin sorumluluğunu ve görevlerini belirliyor. Bu yıl korona salgını toplumu tehdit ediyor. Belki de 71 yıllık geçmişte en tehlikelisi de bu. Önlemleri alırken anayasa kurallarına dikkat ediliyor. Özellikle de Anayasa’nın 1. maddesi olan ‘İnsan onuru dokunulmazdır’ ilkesinden hareketle önlemler alınıyor. Federal hükümet bu maddeyi göz önünde bulundurarak çalışıyor” dedi. Merkel, ‘yurttaşların koronavirüsle mücadele çerçevesinde alınan kısıtlama kararlarına yönelik endişelerini anlayışla karşılıyor musunuz’ sorusuna şu cevabı verdi: “Evet, ben bu endişeleri anlayabiliyorum. Ben kendim de Federal Meclis’te hükümetin icraatlarını anlatırken ‘bu virüs demokrasimiz için bir dayatmadır’ dedim. Bu nedenle kısıtlamaların ve önlemlerin mümkün olduğu kadar geçici bir süre için olması gerekir.”

ZORUNLULUKTAN ALINDI

Önlemlerin ve kısıtlamaların zorunluluktan alındığının altını bir kez daha çizen Merkel “Neden zorunlu olduğunu da hep anlattık. Çünkü biz kendimizi insan onurunu koruma konusunda sorumlu hissediyoruz. Tıpkı anayasamızın 1. maddesinde belirtildiği gibi. Benim ve hümümetimizin görevi sağlık sistemimizin çökmesini önlemek. Şanslıyız ki bunu da başardık” dedi. Başbakan Merkel, sosyal mesafenin korunmasını ve maske takılmasıyla benzeri önlemlerin önemini de vurgularken, Avrupa Birliği’ne (AB) de değindi. AB üyesi bazı ülkelerin Almanya’dan daha fazla salgından etkilendiğini belirten Merkel, böylesi günlerde AB’ye daha fazla ihtiyaç duyulduğunun da bir kez daha ortaya çıktığını söyledi. AB’nin refahı için federal hükümetin sorumluluğunun bulunduğunun altını çizen Merkel, refah ve barış için AB’nin mücadele etmesi gerektiğini de kaydetti. Merkel “Beklentiler çok büyük. Ancak federal hükümet hazır” dedi. Almanya 1 Temmuz’da AB dönem başkanlığını devralacak.