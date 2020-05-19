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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 19.05.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

İnşaatta ‘toplu’ sözleşme görüşmeleri başladı

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İnşaatta ‘toplu’ sözleşme görüşmeleri başladı
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Almanya’da inşaat sektöründe çalışan 850 bin kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri başladı. Berlin’de IG Bau Sendikası temsilcileri ile işveren temsicileri ücretlere yapılacak zam konusunu görüşmek üzere ilk kez masaya oturdu.

SENDİKA temsilcileri çalışanların ücretine 230 Euro’dan az olmamak üzere yüzde 6.8 oranında zam talebini iletirken, işveren ise zam oranı konusunda kendi teklifini henüz açıklamadı. Somut öneri yerine branşta yaşanan sorunları anlatan işveren temsilcileri, sektör gelirlerinin koronavirüs nedeniyle real olarak düştüğünü savunurken, birçok firmanın kriz döneminde çalışmadığını belirtti. İşverenleri temsil amacıyla masaya oturan Almanya İnşaatçılar Merkez Birliği, toplantıda yıl sonunda elde edilecek cironun geçen yılın altında kalacağını savundu. İşveren tarafı, sendikanın talebi üzerine bir yorumda da bulunmadı. Görüşmelere haziran ayında devam edilecek.

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