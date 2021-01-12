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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 12.01.2021 - 15:29 | Son Güncelleme:

İnşaatçılar ek önlem istedi

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İnşaatçılar ek önlem istedi
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Almanya’da inşaat çalışanları sendikası IG Bau, enfeksiyonların inşaat çalışanları arasında artmasına karşı uyardı.

Sendika Başkanı Robert Feiger, inşaatların dış çalışmalarının bittiğini artık içeride çalışmalara başlandığını, bu nedenle gelecek haftalarda enfeksiyondan koruma önlemlerinin daha da artırılması gerektiğini söyledi. Önlem olarak daha fazla FFP2 maskesi ve test imkânı sunulmasını isteyen Feiger, yüksek enfeksiyon vakaları ve yeni virüs mutasyonuyla inşaat sektöründe enfeksiyonların tehlikeli yeni bir boyut kazandığını belirtti.

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