İnşaatçılar ek önlem istedi

Sendika Başkanı Robert Feiger, inşaatların dış çalışmalarının bittiğini artık içeride çalışmalara başlandığını, bu nedenle gelecek haftalarda enfeksiyondan koruma önlemlerinin daha da artırılması gerektiğini söyledi. Önlem olarak daha fazla FFP2 maskesi ve test imkânı sunulmasını isteyen Feiger, yüksek enfeksiyon vakaları ve yeni virüs mutasyonuyla inşaat sektöründe enfeksiyonların tehlikeli yeni bir boyut kazandığını belirtti.