İnşaat sektöründe kriz derinleşiyor

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HCOB Bankası Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, “Bu gelişme, büyük şehirlerdeki konut sıkıntısıyla kıyaslandığında oldukça çarpıcı. Seçim kampanyasında bu konunun neredeyse hiç gündeme gelmemesi ise şaşırtıcı” dedi. De la Rubia, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerine bel bağlayarak konut piyasasının canlanacağını ummanın yetersiz bir strateji olduğunu vurguladı. De la Rubia, yüksek malzeme maliyetleri ve katı inşaat standartlarının yanı sıra 16 farklı eyaletteki farklı inşaat yönetmeliklerinin de bürokratik engel oluşturduğunu belirtti.

TADİLATLARI DA KAPSIYOR

2024 yılında yeni yapılacak konutlar için verilen izinlerin sayısı 172 bin 100 olarak kaydedildi. Bu, 2023 yılına kıyasla yüzde 19.4’lük bir azalmaya işaret ediyor. İstatistikler, mevcut binalarda yapılacak tadilatlar için verilen izinleri de kapsıyor. Tek ailenin kaldığı müstakil konutlar için verilen inşaat izinleri yüzde 20.3 azalarak 37 bin 900’e gerilerken, iki ailelik müstakil konutlar için verilen izinler yüzde 11.3 düşüşle 12 bin 700’de kaldı. Almanya’da 2024 yılında inşaatına izin verilen yeni konutların yaklaşık üçte ikisi çok ailelerin kalacağı binalar oldu. Bu kategorideki izinler ise bir önceki yıla göre yüzde 19.7 azalarak 114 bin 200 oldu.

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HEDEFİN ALTINDA KALIYOR

Konut inşaatındaki krizin önümüzdeki dönemde hafiflemesi beklenmiyor. De la Rubia, “İnşaat sektörünün yeniden canlanması için daha uzun bir süre gerekiyor” ifadelerini kullandı. Alman gayrimenkul uzmanlarının bahar raporunda da benzer şekilde karamsar tahminler yer aldı. Rapora göre, bu yıl verilecek inşaat izinlerinin sayısı yaklaşık 210 binde kalacak. Bu rakam, federal hükümetin hedeflediği 400 bin konutun oldukça altında kalıyor.