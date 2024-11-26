İnşaat alanında bulunan bomba korkuttu!

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BOMBA, Neutorstrasse ve Karlstrasse köşesindeki bir inşaat alanında bulundu. Bomba imha ekipleri, tahliye işlemleri tamamlanana kadar müdahaleye başlamadı. Çevrede 300 metrelik bir alan tahliye edilirken, yaklaşık 2 bin 800 kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Çevre sakinleri Kepler-Gymnasium Lisesi spor salonunda misafir edildi. Tahliye edilenlere burada, yiyecek-içecek, bebek maması ve kamp yatakları gibi ihtiyaçlar sağlandı. Bomba bulunmasının ardından çevredeki yollar saatlerce trafiğe kapatıldı. Bölgedeki otobüs ve tramvay seferleri de durduruldu. Ayrıca, Ulm ile Aalen, Wendlingen, Stuttgart ve Donaueschingen arasında çalışan birçok bölgesel tren seferi iptal edildi. Polis, sürücüleri şehir merkezinden uzak durmaları konusunda uyardı. Noel Pazarı’nın bulunduğu Münsterplatz ise tahliye bölgesinin dışında kaldı ve etkinlikler kesintisiz devam etti.

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‘TAM DA NOEL PAZARI’NIN AÇILIŞINA GELDİ’

Akşam saatlerinde itfaiye ve polis ekipleri, hoparlörlerle mahalle sakinlerini evlerini boşaltmaları için uyardı. Ulm Belediye Başkanı Martin Ansbacher (SPD), geç saatlerde spor salonuna gelerek tahliye edilenlerin durumunu kontrol etti. Ansbacher, “Haber tam da Noel Pazarı’nın açılış gününde geldi, ancak ekiplerimiz son derece organize ve profesyonel bir şekilde çalıştı” dedi. Gece yarısından hemen önce bomba imha ekipleri çalışmaya başladı ve kısa sürede bomba etkisiz hale getirildi. Haber spor salonunda büyük bir rahatlama yarattı ve tahliye edilenler tarafından alkışlarla karşılandı. Spor salonu hızla boşaltılırken, Belediye Başkanı Ansbacher de operasyonun sorunsuz şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.