InnoTrans kapılarını açtı

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’de bugün başlayan InnoTrans2024, 27 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. 59 ülkeden 2 bin 940 firmanın ulaşım teknolojisinde yeni ürünlerini sergileyeceği fuarı yaklaşık 140 bin kişinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor. Bu yıl fuarda toplu taşımada hareketlilik ve verimlilikte en son trendlerin, yolcuların bilgiye yönelik beklentilerini karşılayan ürünlerin, giderek önem kazanan dijital ağın, yapay zekânın ve enerji tasarruflu sağlayan ulaşım araçlarının ilgi görmesi bekleniyor. Dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin bu yıl fuarın odağında olması planlanıyor. Bu yıl 1996’dan beri en büyük sergi alanına sahip olacak fuarda, katılımcılara, yolcular için daha akıllı konfor eğilimlerini izleme ve karşılaştırma, toplu ulaşım için yeni ürün ve teknolojilerle tanışma fırsatı sağlanacak, ulaşım sektörünün güncel ve gelecekteki sorunlarını kapsamlı bir konferans programı ile ele alma imkânı sunulacak.

Yapay zekâ, veri koruma ve robotik alanlarındaki en son gelişmelerin bulunduğu Yapay Zekâ Mobilite Laboratuvarı da fuarda yer alacak. Labarotuvarda derslerin yanı sıra ziyaretçilerin yeniliklerle doğrudan temas kurmasını sağlayan özel yapay zekâ turları da düzenlenecek. Ayrıca Google Cloud, yapay zekânın lojistik ve tedarik zincirlerinde kullanımına ilişkin vizyonunu paylaşacak. Şirketlerin insan kaynakları yöneticileri, demir yolu sektörüne yeni gireceklerle görüşecek ve onlardan gelecek soruları yanıtlayacak. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen fuara, TCDD’nin yanı sıra ulaşım sektöründe faaliyet gösteren Kardemir, Sarkuysan, Türesaş ve Bozankaya’nın da aralarında bulunduğu 65 Türk firması katılıyor.