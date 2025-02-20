İngiltere’nin en çok arananları listesinde Türk isimler!

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA - Fotoğraflar: The National Crime Agency (NCA)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 09:51
İngiltere Ulusal Suç Dairesi (NCA), ülkenin en çok aranan suçluları listesini güncelledi. Listede Türkiye kökenli kişilerin de olması dikkat çekiyor.
NCA, İngiltere’de organize suç, kaçakçılık, siber suçlar ve mali suçlara karşı bölgesel ve uluslararası faaliyet gösteren en büyük suç karşıtı kurum olma özelliğini taşıyor. En çok aranan 20 erkeğin suçları, tecavüzden cinayete kadar çeşitlilik gösteriyor. Bu kişilerden yedisinin Londra’da olabileceği değerlendiriliyor. Listede Türk vatandaşı Özgür Demir ve Kıbrıs vatandaşı Osman Aydeniz isimleri öne çıkıyor. Bu ikili, 17.83 kilogram diyamorfinin (eroin) İngiltere’ye getirilmesinden sorumlu tutuldu. Listedeki Türkiye kökenli suçlulardan Ersin Mustafa ise JP Morgan kaynaklı içeriden bilgi aktarma davasında suçlu bulunmuştu. Ersin Mustafa’nın Kuzey Kıbrıs’ta olduğu tahmin ediliyor.SOL ELİNE YAZDI: ‘PARA HİÇBİR ZAMAN UYUMAZ!’
NCA listesindeki isimlerden Kıbrıslı Türk Timur Mehmet’in ise devlete 25 milyon Sterlinlik vergi borcu olduğu belirtiliyor. Yokluğunda devam eden davada 8 yıl hapis cezasına çarptırılan Timur Mehmet’in Kıbrıs’ta olduğu tahmin ediliyor. Kıbrıslı Mehmet Salih de İngiltere’nin en çok arananları listesindeki isimlerden. Ülkeye kokain sokulmasını organize ettiği belirtilen Salih, 2011’de yakalanmış ama şartlı olarak salıverilmişti. NCA listesinde çeşitli milletlerden çok sayıda suçlu bulunuyor. Uyuşturucu kaçakçılığından aranan Jack Mayle’in vücudundaki dövmeler ayrıntılı olarak anlatılırken, Mayle’in spor salonuna gittiği ve vegan beslendiği de ekleniyor. Mayle’nin sol elinde “Para hiçbir zaman uyumaz” yazdığı da belirtiliyor. Sırp asıllı Daniel Dugic de ülkeye uyuşturucu sokulmasını organize eden suçlulardan. Bir seferde 255 kilogram kokainin taşınmasını organize eden Dugic’in Londra’da gizleniyor olabileceği belirtiliyor. NCA bu kişileri görenleri uyararak, onları yaklaşmamalarını ancak yetkililere haber
vermelerini istiyor.