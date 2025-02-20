İngiltere’nin en çok arananları listesinde Türk isimler!

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NCA, İngiltere’de organize suç, kaçakçılık, siber suçlar ve mali suçlara karşı bölgesel ve uluslararası faaliyet gösteren en büyük suç karşıtı kurum olma özelliğini taşıyor. En çok aranan 20 erkeğin suçları, tecavüzden cinayete kadar çeşitlilik gösteriyor. Bu kişilerden yedisinin Londra’da olabileceği değerlendiriliyor. Listede Türk vatandaşı Özgür Demir ve Kıbrıs vatandaşı Osman Aydeniz isimleri öne çıkıyor. Bu ikili, 17.83 kilogram diyamorfinin (eroin) İngiltere’ye getirilmesinden sorumlu tutuldu. Listedeki Türkiye kökenli suçlulardan Ersin Mustafa ise JP Morgan kaynaklı içeriden bilgi aktarma davasında suçlu bulunmuştu. Ersin Mustafa’nın Kuzey Kıbrıs’ta olduğu tahmin ediliyor.

