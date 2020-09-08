İngiltere’nin ‘en çok arananlar listesi’nde 5 Kıbrıslı Türk var

KURULUŞUN listesindeki Özgür Demir ve Osman Aydeniz adlı zanlıların yaklaşık 18 kilo uyuşturucunun kaçırılmasıyla bağlantılı olarak arandığı belirtiliyor. Aydeniz, aynı zamanda hırsızlık yapmak için komplo kurmak ve suç faaliyetleriyle elde edilmiş mülkü transfer etmeye çalışmakla suçlanıyor.

Kıbrıs vatandaşı olduğu söylenen Mehmet Salih de kokain kaçakçılığı suçundan aranıyor. 2011 yılının mayıs ayında Lincolnshire bölgesinde kokain teslimatı yaparken gözaltına alınan Salih’in üzerindeki 20 bin sterlin nakit paraya da el konulduğu kaydediliyor. Daha sonra şartlı tahliyeyle salıverilen Mehmet Salih’in ortadan kaybolduğu vurgulanıyor. Mehmet Salih’in Kıbrıs’ta saklandığı düşünülüyor.





2 TÜRK MALİ SUÇLARDAN ARANIYOR

Listedeki diğer iki Türk Ersin Mustafa ve Timur Mehmet ise mali suçlardan aranıyor. Yatırım bankacısı Ersin Mustafa’nın diğer yedi kişiyle birlikte 2006-2008 yılları arasında gelecekteki şirket birleşmeleri ve satın almaları konusunda bilgi sızdırarak piyasada alım-satım işlemleri yaptıkları ve bu yolla 2.5 milyon sterlin haksız kazanç elde ettikleri belirtiliyor. Gözaltına alındıktan sonra şartlı tahliyeyle salıverilen Ersin Mustafa’nın Aralık 2009’da İngiltere’yi terk ettiğine inanılıyor. Listedeki bir diğer Türk Timur Mehmet ise, 2007’de yaptığı katma değer vergisi dolandırıcılığıyla, ülkeyi 25 milyon sterlin zarara uğratmakla suçlanıyor. 2007’deki duruşmasına katılmayan Timur Mehmet’in gıyabında yargılandığı ve 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtiliyor. En çok arananlar listesini hazırlayan Crimestoppers bir hayır kuruluşu. Kuruluş, korkan, mahkeme sürecinde şahitlik yapmak istemeyen ya da herhangi bir nedenle polisle konuşmak istemeyenlerin şahit oldukları suçları isimsiz ihbar edebilmelerini sağlamayı amaçlıyor.