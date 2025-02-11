İngiltere’den en sert göçmen hamlesi: 19 bin sınır dışı

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 09:34
Temmuzdan bu yana yaklaşık 19 bin göçmenin sınır dışı edildiğini açıklayan İngiltere İçişleri Bakanlığı, göçmenlerin bir uçağa bindirilirken çekilmiş görüntülerini basınla paylaştı.
İNGİLTERE hükümeti yasa dışı çalıştırılan ve ülkede bulunma hakkı bulunmayan göçmenlere yönelik denetimleri sıkılaştırırken, iltica başvurusu reddedilenlerin ve suça karışan yabancıların da olduğu binlerce kişi sınır dışı edildi. Temmuzdan bu yana yaklaşık 19 bin göçmenin sınır dışı edildiğini açıklayan İngiltere İçişleri Bakanlığı, göçmenlerin bir uçağa bindirilirken çekilmiş görüntülerini de basınla paylaştı. Paylaşılan görüntülerde göçmenlerin Afrika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkelerine gönderildiği kaydedildi.SINIR DIŞILARDA YÜZDE 25 ARTIŞ
5 Temmuz 2024 ile 31 Ocak 2025 arasında sınır dışı edilen kişilerin sayısında yüzde 25 artış gözlendiği belirtildi. Belirli sektörlerde yoğunlaşan yasa dışı işçi çalıştırma vakalarına yönelik tedbirler sıkılaştırıldı. Hükümetin verilerine göre bu tip işletmelere yönelik baskınlarda bir yılda yüzde 38 artış gerçekleşti. Ülkeden sınır dışı edilen yabancı suçluların sayısında ise bir yılda yüzde 21 artış görüldü. Yaklaşık 1000 memurun bu operasyonlarla ilgili olarak görevlendirildiği açıklandı.GÖÇMENLERDEN GERÇEK HİKAYE PAYLAŞILIYOR
Bu süreçte İngiltere’de şimdiye kadarki en büyük dört sınır dışı uçuşunun da gerçekleştirildiği bildirildi. Söz konusu 4 uçuşta 850 kişi ülkeden ayrıldı. Yalnızca ocak ayında 750 kişinin ülkeden sınır dışı edildiği, 360’ının yabancı uyruklu suçlular olduğu belirtildi. İngiltere’de göçmenlik bürosuna bağlı görevliler, 800’den fazla işletmede denetimler gerçekleştirdi ve 609 kişiyi gözaltına alındı. Bu işletmeler arasında, restoranlar, araba yıkama istasyonları, güzellik salonları, dükkanlar da bulunuyor.‘GÖÇ YASALARINA SAYGI GÖSTERİLMELİ’
İçişleri Bakanı Yvette Cooper
, “Göç yasalarına saygı gösterilmeli ve bu yasalar uygulanmalı. Uzun süredir işverenler düzensiz göçmenleri sömürüyordu ve çok sayıda kişi yasa dışı olarak gelip çalışabiliyordu” dedi. Öte yandan Vietnam ve Arnavutluk’ta son aylarda, Britanya’ya yasa dışı girdikten sonra sömürü ve borç yükümlülüğü altına giren göçmenlerden gerçek hikayelerin paylaşıldığı sosyal medya reklamları yayınlanıyor. Ancak düzensiz göçmenlerin İngiltere’ye küçük botlarla ulaşmasının önüne henüz geçilebilmiş değil. Son bir haftada 259 göçmen
tehlikeli bir yolculukla Manş Denizi’ni aşarak İngiltere’ye ulaştı.