İngiltere’den en sert göçmen hamlesi: 19 bin sınır dışı

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İNGİLTERE hükümeti yasa dışı çalıştırılan ve ülkede bulunma hakkı bulunmayan göçmenlere yönelik denetimleri sıkılaştırırken, iltica başvurusu reddedilenlerin ve suça karışan yabancıların da olduğu binlerce kişi sınır dışı edildi. Temmuzdan bu yana yaklaşık 19 bin göçmenin sınır dışı edildiğini açıklayan İngiltere İçişleri Bakanlığı, göçmenlerin bir uçağa bindirilirken çekilmiş görüntülerini de basınla paylaştı. Paylaşılan görüntülerde göçmenlerin Afrika, Avrupa, Asya ve Güney Amerika ülkelerine gönderildiği kaydedildi.

