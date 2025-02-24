İngiltere’deki Türk kadınları bayramda depremzede çocukları sevindirecek

Haberin Devamı

ÖNCEKİ yıl kuruluşunun 55. yılını kutlayan TWPA, geçen yıl depremzede çocuklar için bayram hediyesi olarak kıyafet yardımı yapmıştı. Dernek, Ramazan Bayramı öncesi halen kamplarda yaşamını sürdüren depremzede ailelere gıda destek paketi, çocuklara ise bayram hediyesi verecek. Yardımla ilgili olarak geçen perşembe günü dernek binasında Başkan Dr. Seyyare Beyzade başkanlığında düzenlenen toplantıda, yardımla ilgili ayrıntılar ele alındı. Eski dönem başkanlar Semahat Mustafa, Havva Beyzade, Ayşe Osman, Hülya Değirmencioğlu ile Şadiye Balıkçıoğlu ve gazeteci Mustafa Köker’in katıldığı toplantıda, yapılacak yardımın içeriği belirlendi.

