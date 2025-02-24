İngiltere’deki Türk kadınları bayramda depremzede çocukları sevindirecek

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 17:37
Londra’da Avrupa’da kurulan ilk Türk kadın organizasyonu olan ‘İngiltere Türk Kadınları Yardım Derneği (TWPA), depremzede çocuklar ve ailelerine bayram hediyesi verecek.
ÖNCEKİ yıl kuruluşunun 55. yılını kutlayan TWPA, geçen yıl depremzede çocuklar için bayram hediyesi olarak kıyafet yardımı yapmıştı. Dernek, Ramazan Bayramı öncesi halen kamplarda yaşamını sürdüren depremzede ailelere gıda destek paketi, çocuklara ise bayram hediyesi verecek. Yardımla ilgili olarak geçen perşembe günü dernek binasında Başkan Dr. Seyyare Beyzade başkanlığında düzenlenen toplantıda, yardımla ilgili ayrıntılar ele alındı. Eski dönem başkanlar Semahat Mustafa, Havva Beyzade, Ayşe Osman, Hülya Değirmencioğlu ile Şadiye Balıkçıoğlu ve gazeteci Mustafa Köker’in katıldığı toplantıda, yapılacak yardımın içeriği belirlendi.‘RAMAZAN YARDIMLAŞMA AYI’
Ramazan süresince dernek üyelerinin yanı sıra, duyarlı vatandaşların yapacakları yardımlar, fitre ve zekatlardan oluşturulacak bütçeye göre çocuklar için alınacak hediyelerle ihtiyacı olan aileler için Türkiye’den hazırlatılacak gıda destek paketleri Ramazan Bayramı öncesinde dernek yöneticilerinin tespit edeceği heyet tarafından teslim edilecek. TWPA Başkanı Dr. Seyyare Beyzade, Türkiye’nin önceki yıl yaşadığı büyük depremin izlerinin silinmesi için herkesin insani görevini yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Dernek olarak depremin meydana gediği ilk günden itibaren yardım
kampanyalarıyla depremzedelerin yaşama tutunmalarına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirten Beyzade, “Normal hayata dönemeyen ailelerin ihtiyaçlarına sembolik de olsa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Daha önceki kampanyalarımıza ek olarak bu bayramda çocukların ve ailelerin yüzünde tebessüm oluşturmak bizleri mutlu edecek. İngiltere
’deki duyarlı vatandaşlarımızın da imkânları kapsamında katkılarını bekliyoruz. Ramazan yardımlaşma ayı olduğu için fitre ve zekatlarla da katkıda bulunabilirsiniz” diye konuştu. Dr. Beyzade, bu kampanyaya destek olmak isteyenlerin derneğin banka hesabına yardımda bulunabileceklerinin altını çizdi.YARDIM YAPMAK İSTEYENLER İÇİN HESAP DETAYLARI:
Account ismi: Turkish Women Philanthropic Association Account Numarası: 00218607 Sort Code: 40-51-98