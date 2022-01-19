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HABERLERAvrupa Haberleri

İngiltere’deki Deniz bir hafta sonra baba olacaktı, yaşamına son verdi

#İngiltere#Deniz Erkal#İntihar
İngiltere’deki Deniz bir hafta sonra baba olacaktı, yaşamına son verdi

İngiltere’nin Rotherham kentinde yaşayan Adanalı Deniz Erkal’ın yaşamına son vermesi, Türk toplumunu büyük üzüntüye boğdu.

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LONDRA’nın kuzeyindeki Sheffield kentinin yakınlarındaki Rotherham’da, hamile olan İngiliz kız arkadaşıyla aynı evde yaşayan Deniz, 8 Ocak gecesi saat 03.00- 04.00 sularında kendisini yatak odasındaki gardırobun içinde, bornozunun kuşağıyla astı. Rotherham doğumlu Erkal’ın cenazesi Doncaster Cemevi’nde Sheffield’deki City Road Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İngiltere’deki Deniz bir hafta sonra baba olacaktı, yaşamına son verdi
KALBİ YENİDEN ÇALIŞTI
Baba Mahmut Erkal, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, oğlunun kız arkadaşının alt kattaki odada oyun oynadığını ve hiçbir şey duymadığını söyleyerek yaşadıklarını şöyle aktardı: “Oyunu bitirdim, yukarıya yatmaya çıktım, üst katta yatak odasında, gardıropta onu asılı halde buldum. Bir anda aklım gitti, ona yardım etmem gerektiğini düşündüm. Aklıma makas geldi, gittim makası aldım. Makasla bağı kesip, aşağı indirdim.” 18 yaşlarındaki kız arkadaşının, daha sonra ambulansı aradığını anlatan acılı baba, oğlunun duran kalbini ambulans görevlilerinin tekrar çalıştırdığını, ancak hastanedeki yaşam mücadelesini 12 Ocak’ta kaybettiğini belirtti.
İngiltere’deki Deniz bir hafta sonra baba olacaktı, yaşamına son verdi
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Mahmut Erkal “Eve döndük 48 saat geçti bize ‘Vücut oksijen alıyor, kabul ediyor’ dediler. Biz de sevindik, ‘Bir umut’ dedik ama 72 saat beklediler yeniden MR çektiler. Sonra beyin oksijensiz kaldığı için ‘Yaşaması çok zor’ dediler. Beyni 18 dakika oksijensiz kalmış, yüzde 100 hasar almış. Bir ümit bekledik, 12 Ocak Çarşamba günü 11.08’de beyin ölümü gerçekleşmiş” dedi. Bir hafta sonra baba olması beklenen Deniz Erkal’ın intiharı çevrede yaşayan vatandaşlarımızı derin üzüntüye boğdu.

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BİR BABANIN FERYADI
Mahmut Erkal anne ve babaları uyararak çocuklarını dinlemeleri çağrısında bulundu: “Benim ciğerim yandı. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Herkes evladını dinlesin, anlamaya çalışsın. Mal, mülk çocuklarını geri getirmez. Çocuğumla ilgilendiğimi sanıyordum ama demek ki yeteri kadar ilgilenememişiz. Çocuklarınızı dinleyin.”

İngiltere’deki Deniz bir hafta sonra baba olacaktı, yaşamına son verdi
DONCASTER CEMEVİ’NDEN MESAJ VAR
Doncaster Cemevi yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Mahmut ve Şengül Erkal’ın Hakk’a yürüyen evlatları Deniz Erkal canımızın cenaze erkanı 19.01.2022 Çarşamba günü saat 10.00’da Doncaster Cemevimiz’de yürütülecektir. Helallik alınmasının ardından saat 11.30-12.00 gibi Sheffield City Road Mezarlığı’nda sırlanacaktır. Hakk’a uğurlama erkanının ardından saat 13.30 sularında ailesi Doncaster Cemevi’nde lokma paylaşıp, taziyeleri kabul edecektir. Deniz, canımızın devri daim, menzili ışık olsun. Erkal Ailesi’nin ve sevenlerinin başı sağ olsun.”

 

 

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#İngiltere#Deniz Erkal#İntihar

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