İngiltere’de yüzünü örtmeyene 100 sterlin ceza verilecek

KURALLARA göre yüzün özellikle cerrahi maskeyle örtülmesi gerekmiyor, atkı, şal gibi giysilerle de yüzün kapatılması yeterli olacak. Başbakan Boris Johnson, geçen haftadan bu yana gittiği her yerde maske takmasıyla dikkat çekmişti. Sağlık Bakanı Matt Hancock’un bugün konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.

BBC’nin haberine göre 24 Temmuz Cuma gününden itibaren kuralları ihlal edenler 100 sterlin para cezasıyla karşı karşıya kalacak, ceza 14 gün içinde ödenirse 50 sterline düşüyor. 11 yaşın altındaki çocuklar ve engelli insanlar bu uygulamadan muaf tutulacak.

‘YİNE GEÇ ALINMIŞ BİR KARAR’

Bilindiği gibi 15 Haziran’dan bu yana toplu taşıma araçları ve taksilerde yüzü örtmek zorunlu hale gelmişti. Yapılan gözlemlere göre, bu araçları kullananların yüzde 90’ının kurallara uyduğu kaydedildi. Ancak alışveriş yapanlardan çok az sayıda kişinin maske takmaması nedeniyle böyle bir karar alındığı bildirildi. Bu kararın açıklanmasından 11 gün sonra uygulamaya geçilecek olması eleştirilere yol açtı. Kararın daha ‘öncesinden’ alınmış olmasının gerekliliğini vurgulayanlar, “Yine geç alınmış bir karar. Karantina kararı da geç alınmıştı. Şimdi böyle bir karar alındı. Uygulamaya neden hemen geçilmiyor” diye yorum yaptılar.

