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İngiltere’de yol çöktü! 30 ev tahliye edildi

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#İngiltere#Obruk#AVRUPADAN HABERLER
İngiltere’de yol çöktü 30 ev tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 17:04

İngiltere’de bir sokakta meydana gelen 20 metre genişliğindeki obruk bir bahçeyi yutarken bölgedeki 30 ev tahliye edildi.

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İngiltere’nin güneyindeki Godstone köyünde büyük bir obruk meydana geldi. Pazartesi gecesi meydana gelen ve salı sabah saatlerine kadar genişleyen obruk bir bahçeyi yutarken, çevresinde bulunan yaklaşık 30 evde yaşayanlar tahliye edildi. Yetkililer, obruğun en az 20 metreye kadar genişlediğini kaydederken, bölge halkı tahliye edilen evlerin yaklaşık 3 yıl önce eski bir kum ocağı alanında inşa edildiğini söyledi. Bölge sakinlerinden Noosh Miri, tahliye edildiklerini söyleyerek kapının şiddetle çalındığını açtığında ise bir şelalenin içindeymiş gibi hissettiğini dile getirdi. Bir başka bölge sakini Rez Mira ise bahçesinin obruğun içine düştüğünü ifade ederek, “Çöktü, duvarın yıkılacağı kesin. Çok korkuyoruz” dedi.
Yetkililerin olaya ilişkin incelemesi sürerken bölge halkının olay yerinden uzak durması uyarısı yapıldı.

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#İngiltere#Obruk#AVRUPADAN HABERLER

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