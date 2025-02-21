İngiltere’de yoksulluk, kanserden ölüm riskini yüzde 60 artırıyor!

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İngiltere’deki Kanser Araştırmaları Vakfı (Cancer Research UK) tarafından yayımlanan yeni bir araştırmada, her yıl yoksulluk nedeniyle 28 bin 400 ilave kanser kaynaklı ölümün meydana geldiği; bunun, günde 78 ilave ölüme tekabül ettiği belirtildi. Araştırmada, ülkenin en yoksul bölgelerinde yaşayan kişilerde kanser kaynaklı ölüm oranının, daha varlıklı bölgelerde yaşayanlara kıyasla yüzde 60 daha fazla olduğu bildirildi. Bu ölümlerin neredeyse yarısının (yüzde 47) akciğer kanserine bağlı gerçekleştiği kaydedilen araştırmada, bu kanser türüne bağlı ölüm oranlarının en yoksul bölgelerde 3 kat daha yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca, İngiltere’deki kanser teşhislerinin yaklaşık yüzde 10’unun yoksullukla doğrudan bağlantılı olduğuna işaret edildi.

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KANSER TEŞHİSİ VE TEDAVİSİNDE EŞİTSİZLİKLER

Araştırmada, sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizliklere de dikkat çekildi. Buna göre, İngiltere’nin en yoksul bölgelerinde yaşayan hastaların acil sevk sonrası 104 günden fazla bekleme olasılığının, daha varlıklı bölgelere kıyasla üçte bir oranında daha fazla olduğu belirtildi. Araştırmada ayrıca, bu hastalara acil başvurular sonucu kanser teşhisinin konması olasılığının yüzde 50’den fazla olduğuna işaret edildi. Sigara kullanımının İngiltere’de kanserin en büyük nedeni olduğu vurgulanan araştırmada, sigara içme oranlarının ülkenin en yoksul kesimlerinde en varlıklı bölgelere kıyasla en az 3 kat fazla olduğu kaydedildi.

‘BU RAKAMLAR ŞOK EDİCİ’

Kanser Araştırmaları Vakfı Politika ve Bilgi Direktörü Dr. Ian Walker, çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kimse sadece yaşadığı yer nedeniyle bu yıkıcı hastalıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalmamalı. Bu rakamlar şoke edici ve kabul edilemez ancak en önemlisi, önlenebilir” ifadelerini kullandı. Walker, kanserin yoksul bölgelerde geç teşhis edilmesinin büyük sorun olduğunu söyleyerek “İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) erişimin artırılması ve yenilikçi yöntemlerle desteklenmesi hayati önem taşıyor. Yardım arayan herkes, hak ettiği sağlık hizmetini almalı” ifadelerini kullandı.