‘İngiltere’de Türk İzleri’ için Londra’da söyleşi

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LONDRA Yunus Emre Enstitüsü, Sanat ve Kültür Konferansı serisi kapsamında 3 Ekim Perşembe akşamı saat 19.00’da Yazar Dr. Yasin Cemal Galata’yı konuk edecek. Etkinliğin moderatörlüğünü gazeteci Mustafa Köker gerçekleştirecek. İngiltere Türk Dünyası Dayanışma Platformu’nun da desteğiyle düzenlenecek olan kitap söyleşisi ve imza gününe, http://yasincemalgalata.eventbrite.co.uk linkinden kayıt yaptırarak katılmak mümkün olacak.

İNGİLTERE’DE TÜRK İZLERİ

Yazar Yasin Cemal Galata, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları’ndan okuruyla buluşturduğu kitapta, okurlarını İngiltere’deki Türk izlerinin peşinden keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Yazar, uzun süren saha araştırmalarıyla İngiliz ve Osmanlı arşivlerinde büyük bir titizlikle izini sürüyor. Başkent Londra başta olmak üzere Manchester, Leeds, Portsmouth, Liverpool ve Fordingbridge gibi şehirlerde adeta arkeolog titizliğinde çalışma yürüten yazar, unutulan bazı eserleri de okuyucuları için tekrar gün yüzüne çıkarıyor. Dolayısıyla kitap bu anlamda, konuya ilgi duyanlar ve İngiltere’yi ziyaret edecekler için de rehber niteliğinde.

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DR. YASİN CEMAL GALATA KİMDİR?

1986 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğretiminin ardından İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde yaptı. Mimar Sinan Üniversitesi Genel Türk Tarihi Bölümünde ‘Türklerde Kaya Resmi ve Mezar Taşı Geleneği’ isimli doktora çalışmasını tamamladı. 2010 yılında girdiği TRT’de belgesel yapımcılığı alanlarında çalışmalar yaptı. TRT World Londra temsilciliğinin kuruluş çalışmalarında görev aldı. Kıbrıs Adakent Üniversitesi ve Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde idari ve akademik görevler aldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlandı. Başta Türk dünyası olmak üzere 40 farklı ülkede saha araştırmalarında bulunmuştur. Türk kültür tarihi ve Dış Türkler alanında çalışmaları devam ediyor. ‘İngiltere’de Türk İzleri’ kitabının yanı sıra ‘Eski Türk Yazıtları Atlası’, ‘Kıbrıs Tarihinden İzler’ kitap derlemesi ve kaleme aldığı kitap bölümleri bulunuyor.