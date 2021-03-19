İngiltere’de tecavüze uğrayanların üçte biri 15 yaşın altında

İSTATİSTİK verilerine göre, 10-14 yaş arası kız çocuklarının nüfusun yüzde 5.7’sini oluşturmasına karşın, polis kayıtlarına geçen cinsel saldırı kurbanlarının yüzde 24.1’i bu yaş grubunda. Mart 2020’ye kadar olan bir yıllık sürede ise 16-74 yaşları arasındaki 773 bin kişi cinsel saldırı kurbanı oldu ya da saldırı girişimine uğradı. 15-59 yaş grubundaki yetişkin cinsel saldırı kurbanlarının ise sadece altıda birinin polise bildirdikleri kaydedildi. ERKEKLER YÜZDE 19

Cinsel suçları polise bildiren erkeklerin oranı ise yüzde 19. 115 bin erkek cinsel saldırı kurbanı bulunurken, 618 bin vakayla kadın cinsel saldırı kurbanlarının sayısı dört kattan daha fazla. İngiltere ve Galler’deki 24 farklı polis teşkilatının sağladığı verilerde 10-24 yaş arası polis kayıtlarına geçen cinsel saldırı suçlarında ‘orantısız’ bir şekilde yer alıyor. YÜZDE 0.7 AZALMA VAR

162 bin 936 cinsel saldırı suçunun kayıtlara geçtiği Mart 2020’ye kadar olan bir yıllık dönemde, bir önceki yıla kıyasla yüzde 0.7 daha az cinsel saldırı ihbarı yapıdı. ONS Suç ve Adalet Merkezi’nden Helen Ross, biraz azalma olmasına karşın, oranın son 15 yılın büyük kısmında sayının benzer seyrettiğini bildirdi.



