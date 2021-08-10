İngiltere’de tecavüz kurbanlarına yaşadıkları yere göre adalet!

LONDRA’dan 70 kilometre mesafedeki Sussex bölgesi 14 ayla karar için en çok beklenen yer olurken, Gloucestershire’da tecavüz zanlılarının yüzde 94’ü hüküm giyiyor. Aynı sayıda tecavüz vakasının kayıtlara geçtiği Warkwickshire’da ise hüküm giyme sadece yüzde 46.7 oranında.

ADALET BAKANI KABUL ETTİ

İngiliz İşçi Partisi yetkilisi Ellie Reeves: “Bazı tecavüz kurbanları, ülkenin neresinde yaşadıklarına bağlı olarak adaletin yerini bulduğunu göremiyor. Bu, hükümetin kadınları koruma görevinde gösterdiği, affedilemez bir başarısızlık” dedi. İngiltere ve Galler’de geçen yılki 128 bin tecavüz iddiasının sadece 52 bin 210’u polise bildirildi. Bu vakalarda da sadece 843 zanlıya resmen suçlama yöneltildi. Resmi verilere göre de tecavüz suçlarında yargılanma oranı yüzde 71 azaldı ve Adalet Bakanı Robert Buckland da özür dileyip, bu oranın yeterli olmadığını kabul etti.

İKİ YILDA SADECE 1.493 KİŞİ HÜKÜM GİYDİ

Kraliyet Savcılık Bürosu’ndan (CPS) yapılan açıklamada da “Soruşturulan ve suçlama yöneltilen tecavüz vakalarının sayısında ve oranında bazı gelişmeler görüyoruz. Böylece zamanla daha fazla tecavüzcü, yıkıcı fiilerinin bedelini ödemiş olacak” denildi. CPS’in geçen ay sonu yayımladığı son verilere göreyse, 2019 ve 2020’de tecavüz vakalarında, 1493 zanlı tecavüz ya da bir başka suçlamadan hüküm giydi. Bu sayı, üç yıl öncesine kadar iki katıydı. Bir yılda 55 bin 130 tecavüz şikâyeti polis kayıtlarına geçerken, bu vakaların sadece 2 bin 747’si CPS’e gönderildi. Bu da üç yılda yüzde 40’lık bir azalma anlamına geliyor.