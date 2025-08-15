İngiltere’de ‘şişman mezarlığı’ uygulaması tepki çekti: Yüzde 20 fazla para ödenecek

Haberin Devamı

Tettenhall’daki Danescourt Mezarlığı’nda 150 santimetre genişliğindeki mezar yerleri için 2 bin 250 İngiliz Sterlini ücret istenirken 180 santimetre genişliğindeki mezar yerleri için 2 bin 700 Sterlin ücret alınacak. Uygulamanın planlandığı Wolverhampton, İngiltere’de obezitenin en çok görüldüğü kentlerinden birisi. Şehrin nüfusunun üçte ikisi, fazla kilolu ya da obez olarak sınıflandırılıyor.

PARA TUZAĞI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Wolverhampton Belediyesi cenaze töreni düzenleyen 25 kuruluştan sadece birinin yeni düzenlemeye itiraz ettiğini bildirdi. Cenaze levazımcısı Ross Hickton, yeni uygulamanın “şişmanlık vergisi” olduğunu söyleyerek isyan etti: “Aileler zaten belediye vergilerini ve gelir vergilerini ödüyor. Bir de cenaze için para ödemelerini de anlıyoruz. Fakat bunun üzerine yüzde 20 zamlı ücret talep etmek korkunç. Belediye bu işten de para kazanmak istiyor.”



Şehrin sakinleri de ilave ücretlere tepki göstererek bunun acılı aileleri hedef alan bir ‘para tuzağı’ olduğunu dile getirdi. Daily Star gazetesine konuşan 43 yaşındaki Christopher Hawkes, şehirdeki obezite sorununun abartıldığını ve cenaze masraflarının halihazırda oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.