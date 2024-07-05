İngiltere’de parlamentosunda iki Türk milletvekili!

Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 10:51
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İngiltere’de dün yapılan genel seçimlerde muhalefetteki İşçi Partisi büyük bir oy farkıyla 14 yıl sonra iktidar olmayı başarırken, Türkiye ve Kıbrıs kökenli iki aday parlamentoya girmeye hak kazandı.
LONDRA’nın Barking bölgesinde İşçi Partisi listesinden aday olan Nesil Çalışkan
, uzun yıllar sonra parlamentoya giren ilk Kıbrıs Türk kökenli milletvekili oldu. 2019’da parlamentoya girmeyi başaran Enfield North bölgesinin Türkiye kökenli İşçi Partili adayı Feryal Clark
da yeniden seçildi. Aynı bölgeden bağımsız aday olarak yarışan Ertan Karpazlı ise seçilemedi. Barking bölgesinden seçilen Nesil Çalışkan, seçim
bölgesindeki oyların yaklaşık yüzde 45’ine denk gelen 16 bin 227 oyu almayı başararak milletvekili oldu. Sonuçlardan sonra sosyal medyadan bir mesaj paylaşan Çalışkan, “İşçi Partisi milletvekili olmaktan büyük onur duyuyorum. Barking sakinlerine bana güvendikleri için teşekkür ediyorum. Sizin için yorulmaksızın çalışacağıma söz veriyorum” dedi. 2018’den beri Enfield Belediye Lideri olarak görev yapan Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan, Londra’nın Barking bölgesinden İşçi Partisi milletvekili adayı olarak gösterilmişti. Barking bölgesi, bir İşçi Partisi bölgesi olarak biliniyor, bu da Çalışkan’ın seçilme ihtimalini artırmıştı.
TÜRK KÖKENLİ İLK MİLLETVEKİLİ
Daha önce, İngiltere’de Kıbrıslı Türk kökenli ilk milletvekili Richard Saladin Hickmet olmuştu. 1983-1987 yılları arasında Muhafazakâr Parti milletvekili olarak görev yapmış olan Hickmet’in ardından, Baroness Meral Hussein-Ece, 2010’da Lordlar Kamarası’na atanmıştı. Nesil Çalışkan’ın seçilmesi ise, yeni nesil Kıbrıslı Türkler için bir öncü olacak. Çalışkan’a destek vermek, Kıbrıslı Türklerin hakları, çıkarları ve kültürel mirası için önemli bir adım anlamına geliyor. Nesil Çalışkan’ın adaylığı, eski İşçi Partisi Dışişleri Bakanı Jack Straw ve eski Muhafazakar Parti başkanı Iain Ducan Smith gibi 50’den fazla üst düzey İngiliz politikacının desteğini almıştı.
CLARK: YENİDEN SEÇİLMEK BİR ONUR
İşçi Partili aday Feryal Clark kendi seçim bölgesi olan Enfield North’ta yaklaşık yüzde 49’luk bir oy oranıyla zafere ulaştı. Enfield North bölgesinde 43 bin 649 oy kullanıldı. Feryal Clark bu oyların 21 bin 368’ini almayı başardı. Oyların sayılmasından sonra bir açıklama yapan Clark, “Enfield North milletvekili olarak parlamentoya dönmek bir onur ve ayrıcalıktır. Bana yeniden güvendiğiniz için teşekkür ederim. Hep yanınızda olacağım” dedi.