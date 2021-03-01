İngiltere’de pandemide 5 bin kalp hastası öldü

İNGİLTERE Kalp Vakfı’nın tespitiyle ortaya çıkan ölümlerin çoğunun insanların salgın döneminde hastanelere girmekten korkmasından kaynaklandığını belirten Dr. Muhiddin Özkor “Bir de pandemide testler yavaşladı. Onun için daha fazla insanda kalp sorunları tespit edilemedi. Bu ikinci dalgada randevuları daha az erteledik, devam ettirdik ama yine de test sayımız düştü. Çünkü çok sayıda hemşire ve doktor korona hastalarına bakmaları için öteki acil servislere ve yoğun bakımlara gönderildi. Bu yüzden daha az kalp ameliyatı yapılabildi, daha az stent takılabildi, kalp kapakçıkları değiştirilebildi” dedi.

Kalp hastalarının koronavirüsten korktukları için hastanelere gitmekten korkmasının kendilerini kaygılandırdığını belirten uzman doktor “Kalp hastaları, rahatsız olduklarında hastanelerin açık olduklarını ve görünmeleri gerektiğini bilsinler. Klinik randevularımız devam ediyor” dedi. HER GÜN EN AZ YARIM SAAT YÜRÜYÜŞ

Yoğun bakıma yatış sayısının yavaş yavaş düştüğünü söyleyen kalp uzmanı Özkor, aynı zamanda herkese aşı olma çağrısı yaptı ve “Aşıyı olunca, yoğun bakıma girme riskiniz azalıyor” diye konuştu. 2002’den bu yana İngiltere’de kalp hastalıkları uzmanı olarak çalışan Özkor, İngiltere’nin ve Avrupa’nın en büyük ve en eski kalp hastanesi Barts’ta 2013’te klinik direktörü ve Anjiyo Bölüm Başkanlığı’na yükseldi. Özkor, pandemi döneminde kalp sağlığının korunması için de her gün en az yarım saat yürüyüş, kilo alınmamasına dikkat edilmesi ve sigara ve içkiden mümkün olduğunca uzak durulması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Başarılı Türk doktor Muhiddin Özkor, İngilizler arasında Dr. Mick Ozkor olarak tanınıyor.