İngiltere’de pandemide 163 kadın şiddet kurbanı oldu!

ULUSAL Emniyet Müdürleri Konseyi’nin yayımladığı rapora göre aynı dönemde aile içi şiddet geçmişi olan 38 kadın da kendi yaşamlarına son verdi. Raporda bu sayıların pandemi dönemi olmayan önceki yıldaki 152 kadın cinayetine, çok az bir artış olduğu ve son 15 yıllık ortalamayla da uyumlu olduğu vurgulandı. Ancak buna karşın “Her hafta iki ya da üç kadının partnerleri ya da eski partnerleri tarafından öldürüldükleri devam eden bu durum kabul edilemez” denildi. DURUMU KÖTÜLEŞTİREN FAKTÖRLER

Çalışmada, pandeminin bazı durumlarda mevcut aile içi şiddeti artıran ve yoğunlaştıran bir etkisinin bulunduğu, bazı kurbanların da Kovid kısıtlamaları yüzünden yardım arayışına daha az girebildiği vurgulandı. Raporda, diğer aile içi şiddet kurbanlarının da salgının kendilerine karşı bir ‘silah’, ‘yeni bir kontrol aracı’ ya da ‘şiddet için bahane’ olarak kullanıldığından şikâyet ettikleri belirtildi.

Çalışmada, potansiyel katiller için bir uyarı işareti olarak daha önce polise ihbar edilmiş olmak gösterildi ve partnerlerin işlediği kadın cinayetlerinin yüzde 48’inde daha önce polisle temasın tespit edildiği vurgulandı. Psikolojik sorunlar, alkol ve uyuşturucu kullanımı da sadece kadın değil, çocukların ve diğer aile üyelerinin kurban gittiği cinayetlerde durumu kötüleştiren faktörler olarak gösterildi.