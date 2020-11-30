İngiltere’de Noel’e Nilgün’ün çizimleri renk veriyor

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da 10 yıldan bu yana kaligrafi, güzel yazı cam süsleme sanatını toplumsal hayatın her alanına yayan sanatçı Nilgün Baklacı, Noel kutlamaları için yoğun çalışıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı olan pub, restoran ve diğer iş yerlerinin Noel süslemelerini gerçekleştiren Baklacı, talepleri karşılamak için gecesini gündüzüne katıyor. Londra’nın birçok mekanının vitrini, Nilgün Baklacı’nın fırçasından çıkmış ‘Noel Baba’ figürleri, cam süslemeleri ve güzel yazıları ile Christmas’ı karşılıyor.





KORONA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Christmas yani Noel kutlamaları, Hıristiyan toplumlar için en kutsal günlerden. Her yıl 25 Aralık’ta gerçekleşen geleneksel kutlamalara hazırlıklar ekim ayından itibaren başlar. Hemen her ev ve iş yerinin parçası haline gelen ışıklı çam süslemeleri, Noel baba resimleri bu dönemin en önemli figürlerini oluşturur. Bu yıl koronavirüs salgını insanların tüm hayatında olumsuz değişikliklere yol açtı. Salgından korunma kuralları Noel kutlamalarını da olumsuz etkiledi. Karantina nedeniyle iş yerlerinin çoğunun kapalı olması; özellikle kutlamalar için olmazsa olmazlar arasında yer alan pub ve restoranların faaliyetine izin verilmemesi geleneksel kutlamaları da unutturdu.





23-27 ARALIK’TA ETKİNLİK

İngiltere hükümeti, mart ayından bu yana devam eden karantina kurallarından dolayı neredeyse bitme noktasına gelen sosyal hayatı canlandırmak ve insanları bir araya getirmek için Noel günlerinde kuralları gevşeteceğini açıkladı. Yeni getirilen kurallar ile çakışmayan bölgelerde 2 Aralık’tan itibaren Noel’e hazırlıklar yapılabilecek ve 23-27 Aralık tarihlerinde beş gün süreyle insanlar kutlama etkinliklerinde buluşabilecek. Şimdi Londra başta olmak üzeri Birleşik Krallık ülkeleri Noel’i görkemli şekilde kutlama hazırlığında.





NOEL’İN SANATÇISI NİLGÜN BAKLACI

Bu kutlamaların yapılacağı mekânların süslemeleri ise güzel sanatlarla uğraşan, güzel yazı ve süslemeler yapan sanatçılara kalıyor. Nilgün Baklacı 10 yıl önce eğitim için geldiği İngiltere’de yeni hayatını kurarken, daha önce eğitimini aldığı kaligrafi, güzel yazı yazma sanatı eğitimleri imdadına yetişti. İlk denemelerinden aldığı olumlu sonuç nedeniyle bu işi asıl mesleği haline getiren sanatçı, Noel ve yeni yıl süslemelerinin parmakla gösterilen sanatçıları arasında kendisine yer açtı.





HEP YENİ ÇİZİMLER

Tam 10 yıldır Baklacı, bu sanatı ile bütün yıl boyunca özellikle iş yerlerinin vitrin süslümelerini yapıyor. Kendi deyimiyle her geçen gün artan taleplerle müşterilerinin isteklerine yetişmeye çalışıyor. Yetişemediği zamanlarda ise diğer meslektaşlarıyla ekip çalışması gerçekleştiriyor. “Müşterilerimin yarısını yabancılar oluşturuyor” diyen Baklacı, aynı bölgede yaptığı farklı mekân süslemelerinde, kopya gibi durmasın diye hep yeni ve birbirinden farklı çizimleri tercih ettiğinin altını çiziyor.





‘YAŞAM TARZIM HALİNE GELDİ’

Hiçbir talebi geri çevirmeden fırça sallarken durumunu, “10 yıldır kasım ve aralık aylarında Christmas kaligrafi yazıları benim yaşam tarzım haline geldi” sözleriyle özetliyor. Senenin diğer zamanlarında mesleğin inceliklerini öğrenmek isteyenler için kurslar da düzenleyen Baklacı, kısa süreli ‘workshop’larda, bilgi ve becerilerini paylaşıyor. İş yerini Noel ve yeni yıla hazırlamak isteyenler Nilgün Baklacı’ya 07825 517 933 numaralı WhatsApp hattından ulaşabiliyor.





