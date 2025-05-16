İngiltere’de milyarder sayısı azaldı, Kral Charles servetine servet kattı

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Listeye göre İngiliz milyarderlerin sayısı şimdiye kadarki en düşük seviyede seyretti. İngiltere Kralı 3. Charles’ın serveti ise 30 milyon Sterlin artarak 640 milyon sterlin oldu. Böylece Kral Charles, 350 kişinin yer aldığı listede 20 sıra yükselerek 258. sıraya

yerleşti. Kral, önceki Başbakan Rishi Sunak ve eşi Akshata Murty ile aynı servete ulaştı. Listenin zirvesinde, dört yıldır sırasını kaptırmayan Hinduja Ailesi var. Aile, Hintli şirket Hinduja Grubu’nu yönetiyor ve 35 milyar Sterlin’lik servete sahip.

EN BÜYÜK DÜŞÜŞ YAŞANDI

2024’te 165 milyarderin girdiği listede bu yıl 156 milyarder var. 37 yıldır yayımlanan listede milyarder sayısındaki en büyük düşüş kaydedildi. Listeyi hazırlayan Robert Watts, “Milyarder sayımızla birlikte, listede yer alanların toplam servetinde de düşüş var. Öte yandan dünyanın süper zenginleri arasında İngilizlerin sayısı azalıyor” dedi.

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İngiltere’nin en zenginleri listesinin tepesindeki beş isim şöyle:

1. Gopi Hinduja ve ailesi / 35.3 milyar Sterlin

2. David-Simon Reuben ile ailesi / 26.8 milyar Sterlin

3. Leonard Blavatnik / 25.7 milyar Sterlin

4. James Dyson ve ailesi / 20 milyar Sterlin

5. Idan Ofer / 20.1 milyar Sterlin

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