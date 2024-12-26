İngiltere’de market hırsızlığı salgını!

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MARKETLERDEN yapılan hırsızlık vakalarının yarısında polis şüphelilerin yerini tespit edemedi. Bu tip vakalarda da beş yıl önceye göre yüzde 49 artış yaşandı. Öte yandan hırsızlık vakalarının sadece altıda birinde şüpheliler tespit edilip cezalandırıldı. Liberal Demokrat Partililer, market çalışanlarının hırsızlara göğüs germek zorunda bırakıldığını söyledi ve caydırıcılığın olmadığına işaret etti. Başbakan Keir Starmer’a hitaben açıklama yapan Liberal Demokrat Parti sözcüsü Lisa Smart, “Hükümet hırsızlık salgınına karşı adım atmalı ve market çalışanları yalnız başına bırakılmayacaklarına dair güvence almalı” dedi.

Başkent Londra, market hırsızlıklarında olduğu gibi cep telefonu hırsızlığında da başı çekiyor. Londra Metropolitan Polis Teşkilatı verilerine göre bu yıl ocak ve kasım ayları arasında 72 bin 936 cep telefonu hırsızlığı vakası kayda geçti. Bu vakaların pek çoğunun sonuçsuz kaldığı belirtilirken, 2024’ün ilk altı ayında sadece 750 cep telefonu hırsızlardan alınarak sahiplerine iade edilebildi.