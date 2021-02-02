İngiltere’de kafa vuruşuna kısıtlama getiriliyor

Yapılan araştırmalar, kafa vuruşlarının futbolcuların beyinlerindeki sinir dokularının zedelenmesini ve bunama riskini arttığını gösterdi. Futbolcuların, normal insanlardan 3.5 kat daha fazla hayatlarını kaybetmesine neden olan bu durum sonrası İngiltere Futbol Federasyonu (FA) harekete geçti.

Daha önce UEFA tarafından 12 yaşından küçük çocukların futbol antrenmanlarında kafa vurmasının kısıtlanması şeklindeki kararı, İngiltere’de de uygulanmak üzere…

Federasyonun sağlık biriminin başındaki isim olan Charlotte Cowie, The Telegraph’a yaptığı açıklamada İngiltere’deki antrenörlerin futbolculara kafa vuruşu çalışması yaptırmasının engelleneceğini söyledi. Oldukça uzun süren kafa vuruşu antrenmanının yapılmaması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Uygulama gerçekleştiği takdirde İngiltere, kafa vuruşu antrenmanının yasaklayan dünyadaki ilk ülke olacak.

“GEREKSİZ BİR ÇALIŞMA”

Futbolcu sağlığının her şeyden önce geldiğinin altını çizen Cowie “Futbolcuların 45 dakika boyunca peş peşe kafa vuruşu yapması, ileride bunama ve sinir dokularında bozulmalara neden oluyor. Üstelik bu antrenmanın futbolcu gelişimi için ne kadar önemli olduğu tartışılır. Bu günümüz futbolunda gereksiz bir çalışma…” dedi.

Cowie, kararın kesinleşmesinin ardından Premier Lig başta olmak üzere İngiltere’deki tüm liglerde bu protokolün uygulanacağını belirtti. “BEYNİME ZARAR VEREBİLECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEMİŞTİM”

İngiltere’nin dünyaca ünlü eski futbolcularından Alan Shearer, bilimin henüz kafa vuruşunun beyne zarar verdiğinin anlaşılmadığı dönemde futbola başladığı için erken bunama tehlikesi ile karşı karşıya…

Henüz 47 yaşında olan Alan Shearer, 2017 yılında Mirror'a verdiği röportajda şunları söylemişti:

“Futbol oynarken ayağınızın, bacağınızın, dizinizin sakat kalmasından korkarsınız. Futbolun beynime zarar verebileceği aklımın ucundan bile geçmezdi. Ancak şimdi hafızam inanılmaz derecede kötü… Hatırlama problemi yaşıyorum. Sık sık doktora kontrole gidiyorum. Futbolculuğum döneminde çok çalışarak kazandığım bir özellikti kafa vuruşları… O dönem bana avantaj sağlayan bu özellik şimdi beynimi riske ediyor.”

UEFA KISITLAMA TAVSİYESİNDE BULUNMUŞTU

UEFA, 2020 yılının Haziran ayında yaptığı resmi açıklama ile alt yaş gruplarında genç oyuncuları korumak adına kafa topu çalışmalarının mümkün olduğu kadar azaltılmasını ve boynu güçlendirecek egzersizlerin çalışmalara eklenmesini tavsiye etmişti. Paylaşılan yönergenin amacı UEFA tarafından “kafa vuruşlarının altyapıda getirdiği yükü, oyunun tanıtılmasında gerekli olduğu görülen seviyeye kadar sınırlamak” olarak aktarılmıştı.

İngiltere, İskoçya ve Kuzey İrlanda'da futbol federasyonları 12 yaş ve altındaki takımlarda kafa vuruşu antrenmanlarını yasaklamıştı.